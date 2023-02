EURO 2025: U 21 gegen Polen, Israel, Bulgarien, Kosovo und Estland

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft trifft in der Qualifikation zur EURO 2025 in der Slowakei wie schon in der vergangenen EM-Qualifikation auf Polen und Israel. Bulgarien, Kosovo und Estland komplettieren Gruppe D. Das ergab die Auslosung am heutigen Donnerstag in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon.

"Die Gruppe wird sehr herausfordernd für uns", sagt DFB-Trainer Antonio Di Salvo. "Mit Polen und Israel treffen wir auf zwei bekannte Teams, die uns auf dem Weg zur diesjährigen EURO bereits stark gefordert haben. Die israelische Mannschaft ist zudem einer unserer EM-Gruppengegner. Mit Bulgarien, dem Kosovo und Estland erwarten uns ebenfalls interessante und anspruchsvolle Aufeinandertreffen. Unser Ziel ist es, uns als Gruppenerster direkt für die Europameisterschaft in der Slowakei zu qualifizieren."

Die Qualifikationsspiele starten bereits im März 2023 und sollen bis Oktober 2024 abgeschlossen sein. 15 Plätze sind neben Gastgeber Slowakei zu vergeben, die neuen Gruppensieger und drei besten Zweitplatzierten qualifizieren sich direkt. Die übrigen sechs Gruppenzweiten spielen im November 2024 in Hin- und Rückspielen die letzten drei Teilnehmer aus.

Die Gruppen der EM-Qualifikation

Gruppe A: Italien, Irland, Norwegen, Türkei, Lettland, San Marino

Gruppe B: Spanien, Belgien, Schottland, Ungarn, Kasachstan, Malta

Gruppe C: Niederlande, Schweden, Georgien, Nordmazedonien, Moldau, Gibraltar

Gruppe D: Deutschland, Polen, Israel, Bulgarien, Kosovo, Estland

Gruppe E: Rumänien, Schweiz, Finnland, Albanien, Montenegro, Armenien

Gruppe F: England, Ukraine, Serbien, Nordirland, Aserbaidschan, Luxemburg

Gruppe G: Portugal, Kroatien, Griechenland, Belarus, Färöer, Andorra

Gruppe H: Frankreich, Österreich, Slowenien, Bosnien-Herzegowina, Zypern

Gruppe I: Dänemark, Tschechische Republik, Island, Wales, Litauen

[dfb]