EURO 2024: Vier Workshops in einer Woche

Hunderte Folien wurden für Präsentationen erstellt, Dutzende Teilnehmer*innen eingeladen und ein Thema weiter vorangetrieben: Die Planungen für die UEFA EURO 2024 in Deutschland. In vier digitalen Workshops mit den Verantwortlichen im Bereich Sicherheit und Mobilität am vergangenen Freitag, den Host Cities am vergangenen Dienstag, den Stadien für die EURO in vier Jahren und einem kombinierten Workshop der Städte und Stadien (beide Mittwoch) wurde weitere wichtige Weichen gestellt, damit die Vorbereitungen für die beiden Großereignisse ungebremst weiter laufen.

Für ein Gelingen dieses Projekts ist das Zusammenspiel von DFB, DFB GmbH, DFB EURO GmbH, UEFA und UEFA Events zwingend notwendig. Und auch die Städte und Stadien wurden auf ihre Rolle als Mitspieler vorbereitet. Tief ging es in die Details, beispielsweise im Bereich des Volunteer-Programms, wo erstmals ein gemeinsames Programm aller Städte angestrebt wird - ein Vorhaben, dass es in dieser Form noch bei keinem Großereignis gab.

Oder bei einem Update zur UEFA EURO 2020 im kommenden Jahr, wo unverändert mit zwölf europäischen Standorten geplant und die Corona-Situation genau betrachtet wird. Auch Philipp Lahm, DFB-Ehrenspielführer und Geschäftsführer der DFB EURO GmbH, nahm an den Workshops teil und stellte unter anderem die aktuellen Planungen für den Beteiligungsprozess mit Projektleiterin Celia Šašić oder eine Initiative für Fußball-Kultur.

"Alles hat sehr gut funktioniert"

Natürlich wünschen sich alle, dass man bald wieder zu persönlichen Terminen und Abstimmungen vor Ort statt straffen Tagesordnungen und virtuellen Begegnungen zurückkehren kann. Dennoch: Am Ende einer anstrengenden, aber erfolgreichen Woche zog Markus Stenger zufrieden ein Fazit.

"Veranstaltungen mit vielen unterschiedlichen Stakeholdern, Charakteren und individuellen Ansprüche liegen hinter uns und alles hat sehr gut funktioniert. Wir haben im Zusammenspiel gegenüber allen beteiligten Stakeholdern ein sehr professionelles Bild abgegeben. So etwas ist nur möglich, wenn jede*r im Team seinen Beitrag leistet. Der Weg bis zu einer erfolgreichen UEFA EURO 2024 - mit der EURO 2020 als wichtigem Zwischenziel und erstem Höhepunkt - ist noch weit, aber wenn wir weiter motiviert und gemeinsam an die Herausforderungen herangehen, glaube ich fest daran, dass wir erfolgreich sein werden."