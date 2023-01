EURO 2024: Starke Nachfrage nach Hospitality-Paketen

In genau 500 Tagen wird die UEFA EURO 2024 in Deutschland angepfiffen. Bereits seit vergangenem Dezember können Fans die offiziellen Hospitality-Pakete für die zehn deutschen Host Cities erwerben. Der Verkauf über den offiziellen Hospitality-Provider, die 2024 HOSPITALITY EXPERIENCE, ist sehr gut angelaufen.

"Es besteht schon knapp anderthalb Jahre vor dem Start in München großes Interesse an Hospitality-Paketen. Natürlich vor allem für das Eröffnungsspiel in München und für das Finale in Berlin, aber auch für Partien in den acht weiteren Host Cities. Alle, die gerne bei der UEFA EURO 2024 live im Stadion dabei sein möchten, können sich über den Erwerb der Hospitality-Pakete nun schon exklusiv ihre Plätze sichern", sagt Tim Steinhaus, Managing Director der 2024 HOSPITALITY EXPERIENCE. Das offizielle Hospitality-Programm der UEFA EURO 2024 umfasst ein exklusives, breit gefächertes Angebot mit Premium-Tickets, Gourmet-Catering und Sitzplätzen mit hervorragender Sicht in erstklassigen Stadien.

Große Vorfreude auf die EURO

Zuletzt hatte auch eine repräsentative Umfrage in Düsseldorf große Vorfreude auf das Turnier bestätigt. Dort finden im Sommer 2024 fünf der 51 Spiele statt.

Die 2024 HOSPITALITY EXPERIENCE ist der offizielle Hospitality-Provider zur UEFA EURO 2024 für Fußballfans auf der ganzen Welt. Die Hospitality-Pakete werden online unter 2024-hospitality.com bzw. über das Vertriebsnetzwerk des Unternehmens zum Kauf angeboten. Die offiziellen Hospitality-Pakete werden nach der Reihenfolge der eingegangenen Anträge verkauft, wobei zum Beispiel die aktuellen Mieter von Logen in den betreffenden Stadien bislang von einem Vorkaufsrecht Gebrauch machen konnten.

Die 2024 HOSPITALITY EXPERIENCE ist ein Joint Venture von SPORTFIVE und der FORTIUS AG. Die UEFA hat erstmals ein Unternehmen mit der Vermarktung und Bereitstellung der offiziellen Hospitality-Pakete für eine EM-Endrunde beauftragt. Für die UEFA EURO 2024 gestaltet, bewirbt und verkauft die 2024 HOSPITALITY EXPERIENCE einzigartige Hospitality-Pakete.

Zehn Städte, 24 Teams, ein Ziel

Bei der UEFA EURO 2024 werden in Deutschland 24 Mannschaften an zehn Austragungsorten um den Titel kämpfen. Turnierbeginn ist am 14. Juni 2024 in München. Das Finale findet am 14. Juli 2024 in Berlin statt.

Die 2024 HOSPITALITY EXPERIENCE hat ihren Sitz im ehemaligen DFB-Gebäude in der Frankfurter Otto-Fleck-Schneise, neben der EURO 2024 GmbH, die für die operative Planung und Durchführung des Turniers verantwortlich ist.

[dfb]