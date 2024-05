EURO 2024: Noch Tickets sichern!

Die UEFA EURO 2024 in Deutschland rückt immer näher. Am 14. Juni (ab 21 Uhr, live im ZDF) eröffnen Gastgeber Deutschland und Schottland in München das Heimturnier. Fans, die in den bisherigen Ticketverkaufsphasen leer ausgingen, haben noch die Chance, ab heute an wenige Resttickets zu kommen. DFB.de fasst alle Möglichkeiten zusammen.

Bis zum 15. April war die Ticket Resale-Plattform der UEFA für Ticketinhaber*innen ein letztes Mal geöffnet, um ihre Eintrittskarten für die EURO 2024 zum Wiederverkauf anzubieten. Alle Tickets, die auf die Resale-Plattform gestellt wurden, werden zusammen mit den restlichen Karten seit dem 2. Mai in einer Last-Minute-Verkaufsphase zum Kauf angeboten. Fans müssen aber schnell sein - der Verkauf basiert auf "first-come, first-served".

Die offiziellen Hospitality-Tickets bzw. Packages der UEFA erfreuen sich großer Nachfrage. Aber auch hier gibt es noch Kapazitäten. Eigener Parkplatz, hervorragendes Catering, Livemusik und die beste Sicht aufs Spiel warten auf Euch. Alle Infos gibt es unter www.2024-hospitality.com.

Zusätzlich verlost der DFB aktuell über zwei Aktionen weitere Tickets für die deutschen Vorrundenspiele: das DFB-Punktespiel und die Fußballzeit-Kampagne.

Beim DFB-Punktespiel handelt es sich um die bundesweite Vereinsaktion, die der DFB, seine 21 Landesverbände und die DFB EURO GmbH mit Blick auf die Heim-EM 2024 ins Leben gerufen haben. Die Verbände unterstützen die mehr als 24.000 Amateurklubs in Deutschland mit hilfreichen Angeboten in der Vereinsentwicklung. Bis zum 31. Juli 2024 können mit jeder umgesetzten Maßnahme Punkte gesammelt werden. Es warten attraktive Prämien – bis hin zu einem Eventtag mit der deutschen Nationalmannschaft am DFB-Campus in Frankfurt am Main oder einem Kurztrainingslager im Team Basecamp von adidas in Herzogenaurach.

Alle Amateurvereine, die sich seit 15. März registriert haben oder in den kommenden Wochen noch fürs DFB-Punktespiel registrieren, landen in der Verlosung. Es geht um 15 x 4 Tickets für die Vertreter*innen der angemeldeten Amateurvereine, die nach dem Zufallsprinzip vergeben werden. Jetzt registrieren!

Im Rahmen der Fußballzeit-Kampagne des DFB haben Fans die Möglichkeit, ihre beste FUSSBALLZEIT bis zum 31. Mai 2024 hochzuladen. Unter allen Teilnehmern werden 10 x 2 Tickets für das Turnier verlost.

DFB- und UEFA-Partner

Außerdem lohnt es sich immer, auf Gewinnspiele der DFB- und UEFA-Partner zu achten. Auch auf FUSSBALL.DE läuft aktuell ein ERGO-Gewinnspiel für EM-Tickets.

Wie und wann erhalte ich meine Tickets?

Die Tickets werden ausschließlich als mobile Tickets über die offizielle UEFA Mobile Tickets-App bereitgestellt. Mit dieser können Fans ihre Tickets sicher herunterladen, übertragen oder behalten.

[tn/tb]