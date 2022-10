EURO 2024: Hospitality Experience AG offizieller Hospitality-Dienstleister

Die UEFA hat erstmals ein Unternehmen mit der Vermarktung und Bereitstellung der offiziellen Hospitality-Pakete für eine EM-Endrunde beauftragt. Für die UEFA EURO 2024 wird die "2024 Hospitality Experience AG" einzigartige Hospitality-Pakete (mit Tickets) gestalten, bewerben, verkaufen und bereitstellen. Die 2024 Hospitality Experience AG ist ein Joint Venture von SPORTFIVE und der FORTIUS AG.

Martin Kallen, CEO der UEFA Events SA, sagt: "Die UEFA Events SA freut sich, dass die 2024 Hospitality Experience AG bei der UEFA EURO 2024 mit an Bord ist. Ich bin davon überzeugt, dass das Joint Venture mit seiner Erfahrung, seinem Netzwerk und seiner Technologie attraktive Hospitality-Erlebnisse für Kundinnen und Kunden bereitstellen wird."

"Kundinnen und Kunden stehen im Zentrum"

Olaf Bauer, geschäftsführender Direktor der 2024 Hospitality Experience AG, sagt: "Die UEFA besitzt einen ausgezeichneten Ruf bei der Umsetzung außergewöhnlicher Hospitality-Standards im Weltfußball. Wir fühlen uns geehrt und sind stolz, dass der europäische Dachverband uns dieses Projekt übertragen hat."

Robert Müller von Vultejus, Chief Growth Officer bei SPORTFIVE, erklärt: "Kundenzentrierte Hospitality wird im Zentrum der UEFA EURO 2024 stehen. Wir freuen uns ganz besonders darauf, unsere Kräfte zu bündeln, um das beste Hospitality-Erlebnis aller Zeiten für dieses besondere Turnier zu bieten. Mit unserer Expertise, unserem Wissen und unserem weltweiten Vertriebsnetzwerk sind wir bereit, die Bedürfnisse der UEFA und der Firmengäste verantwortungsbewusst zu erfüllen und die Hospitality-Pakete entsprechend zu vermarkten."

Max Müller, CEO der FORTIUS AG, fügt hinzu: "Die Kundinnen und Kunden stehen im Zentrum all unseres Handelns. Mit unserer Technologie erhalten sie alle erforderlichen Tools für ein außergewöhnliches Hospitality-Erlebnis an die Hand. Wir möchten das interaktivste und digitalste Hospitality-Erlebnis anbieten, das es in der kommerziellen Sport-Hospitality je gegeben hat."

EURO 2024 beginnt am 14. Juni 2024

Bei der EURO 2024 werden in Deutschland 24 Mannschaften an zehn Austragungsorten um den Titel kämpfen. Turnierbeginn ist am 14. Juni 2024 in München. Das Finale findet am 14. Juli 2024 in Berlin statt.

Das offizielle Hospitality-Programm der UEFA EURO 2024 umfasst ein exklusives, breit gefächertes Angebot mit Premium-Tickets, Gourmet-Catering und Sitzplätzen mit hervorragender Sicht in erstklassigen Stadien.

Die 2024 Hospitality Experience AG ist der exklusive Anbieter von offiziellen Hospitality-Paketen für Fußballfans auf der ganzen Welt. Die Pakete werden online unter 2024-hospitality.com bzw. über das Vertriebsnetzwerk des Unternehmens zum Kauf angeboten. Die offiziellen Hospitality-Angebote werden ab dem 1. Dezember 2022 nach der Reihenfolge der eingegangenen Anträge verkauft, wobei die aktuellen Mieter der betreffenden Logen ab November 2022 von einem Vorkaufsrecht Gebrauch machen können.

