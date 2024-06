EURO 2024: Gruppenfinale gegen Schweiz live im TV und Stream

Die deutsche Nationalmannschaft hat bereits nach dem 2:0 gegen Ungarn am Mittwoch in Stuttgart das Achtelfinale der EURO 2024 im eigenen Land erreicht. Nun geht es im abschließenden Spiel der EM-Gruppe A am Sonntag (ab 21 Uhr) gegen die Schweiz um den Gruppensieg. Die ARD und MagentaTV übertragen die Partie aus Frankfurt am Main live. DFB.de fasst die wichtigsten Infos zum "Gruppenendspiel" in einem FAQ zusammen.

Welche Sender zeigen das dritte EM-Gruppenspiel gegen die Schweiz live?

Im Free-TV wird das dritte Gruppenspiel des DFB-Teams bei der Europameisterschaft in Deutschland gegen die Schweiz von der ARD übertragen. Das Erste geht in Frankfurt ab 20.15 Uhr in Frankfurt auf Sendung, um 21 Uhr ertönt der Anpfiff. Moderiert wird die Sportschau von Esther Sedlaczek, an ihrer Seite sorgt 2014er-Weltmeister Bastian Schweinsteiger für die Expertise. Kommentator des Spiels zwischen Deutschland und der Schweiz ist Gerd Gottlob, Co-Kommentator der ehemalige Nationalspieler Thomas Hitzlsperger.

Das Endspiel um den Gruppensieg wird auch bei MagentaTV übertragen. Der Pay-TV-Sender berichtet am Sonntag bereits ab 19.30 Uhr vom deutschen Spiel. Im Expertenteam analysieren Michael Ballack und Tabea Kemme die Partie. Die Moderatoren sind Johannes B. Kerner, Jan Henkel und Laura Wontorra. Als Kommentator sitzt Wolff-Christoph Fuss auf der Tribüne.

Wie sieht die deutsche Bilanz gegen die Schweiz aus?

Die Bilanz gegen die Eidgenossen liest sich für die deutsche Mannschaft positiv. Von den bislang 53 Begegnungen gewann das DFB-Team 36, neunmal setzte sich die Schweiz durch, acht Partien endeten mit einem Unentschieden. Die Partie in Frankfurt ist eine Premiere: Noch nie traf Deutschland bei einer Europameisterschaft auf die Schweiz. Bei WM-Turnieren begegneten sich beide Teams bislang viermal: Das WM-Achtelfinale 1936 endete nach Verlängerung 1:1, es kam zum Wiederholungsspiel, das die deutsche Mannschaft mit 4:2 gewann. Bei der WM 1962 setzte sich das Herberger-Team 2:1 durch, vier Jahre später ebenfalls in der Gruppenphase mit 5:0.

Die vergangenen Spiele liefen für die deutsche Mannschaft allerdings eher mäßig. In der Nations League trennten sich Deutschland und die Schweiz im September (1:1) und Oktober 2020 (3:3) unentschieden. Bei der bis dahin letzten Partie wurde Deutschland förmlich aus dem "Joggeli" geschossen. In der Vorbereitung auf die EM 2012 setzte es im Baseler St. Jakob-Park ein 3:5.

Übrigens: Das erste offizielle Länderspiel einer deutschen Nationalmannschaft wurde gegen die Schweiz ausgetragen - Ergebnis anno 5. April 1908: 5:3 für die Eidgenossen. Hier geht's zu allen Partien zwischen Deutschland und der Schweiz.

Wie ist die Konstellation in EM-Gruppe A?

DEUTSCHLAND...

hat das Achtelfinale bereits erreicht. Schon bei einem Unentschieden ist das DFB-Team Gruppenerster, bei einer Niederlage geht die Schweiz als Vorrundensieger in die K.o.-Phase.

Die SCHWEIZ erreicht das Achtelfinale...

... bei einem Sieg oder einem Unentschieden gegen Deutschland.

... bei einer Niederlage gegen Deutschland, wenn Schottland nicht gegen Ungarn gewinnt.

... bei einer Niederlage gegen Deutschland und einem Sieg der Schotten gegen Ungarn, wenn die Schweiz danach gegenüber Schottland die bessere Tordifferenz aufweist oder bei identischer Differenz mehr Treffer in allen Gruppenspielen erzielt hat (der direkte Vergleich endete 1:1).

... bei einer Niederlage gegen Deutschland und einem Sieg der Schotten gegen Ungarn, wenn die Schweiz nach Anwendung vorgenannter Kriterien (Tordifferenz, Tore) am Ende zu den vier besten Gruppendritten gehört.

SCHOTTLAND erreicht das Achtelfinale...

... bei einem Sieg gegen Ungarn und einer Niederlage der Schweiz gegen Deutschland, wenn Schottland gegenüber der Schweiz die bessere Tordifferenz aufweist oder bei identischer Tordifferenz mehr Treffer in allen Gruppenspielen erzielt hat.

... bei einem Sieg gegen Ungarn und einem Sieg oder einem Unentschieden der Schweiz gegen Deutschland, wenn Schottland zu den vier besten Gruppendritten gehört.

... bei einem Unentschieden gegen Ungarn, wenn Schottland zu den vier besten Gruppendritten gehört.

UNGARN erreicht das Achtelfinale...

... bei einen Sieg gegen Schottland, wenn Ungarn zu den vier besten Gruppendritten gehört.

Wie sehen die Szenarien für die K.o.-Runde aus?

Bei Gruppensieg:

Achtelfinale am 29. Juni um 21 Uhr in Dortmund

Gegner: Zweiter der Gruppe C (England, Dänemark, Slowenien, Serbien)

Viertelfinale am 5. Juli um 18 Uhr in Stuttgart

Gegner: Sieger der Gruppe B (Spanien, Italien, Albanien, Kroatien) oder ein Gruppendritter

Halbfinale am 9. Juli um 21 Uhr in München

Gegner: Zweiter der Gruppe D (Niederlande, Frankreich, Polen, Österreich), Zweiter der Gruppe E (Rumänien, Slowakei, Belgien, Ukraine), Sieger der Gruppe F (Türkei, Portugal, Tschechien, Georgien) oder ein Gruppendritter

Als Gruppenzweiter:

Achtelfinale am 29. Juni um 18 Uhr in Berlin

Gegner: Zweiter der Gruppe B (Spanien, Italien, Albanien, Kroatien)

Viertelfinale am 6. Juli um 18 Uhr in Düsseldorf

Gegner: Sieger der Gruppe C (England, Dänemark, Slowenien, Serbien) oder ein Gruppendritter

Halbfinale am 10. Juli um 21 Uhr in Dortmund

Gegner: Sieger der Gruppe D (Niederlande, Frankreich, Polen, Österreich), Zweiter der Gruppe F (Türkei, Portugal, Tschechien, Georgien), Sieger der Gruppe E (Rumänien, Slowakei, Belgien, Ukraine) oder ein Gruppendritter

In welchem Trikot spielt Deutschland?

Das DFB-Team wird in Frankfurt wieder im weißen Heimdress auflaufen. Beim 2:0 gegen Ungarn hatte das lila-pinke Auswärtstrikot von DFB-Partner adidas seine EM-Premiere gefeiert. Beim furiosen 5:1 im Eröffnungsspiel gegen Schottland war das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ebenfalls in weiß aufgelaufen.

Wer leitet das Gruppenspiel gegen die Schweiz?

Der italienische Schiedsrichter Daniele Orsato wird das deutsche Gruppenfinale leiten. Das gab die UEFA am Freitagmorgen bekannt. Bisher pfiff der 48-Jährige fünf deutsche Spiele, wovon die DFB-Elf keins verlor. Die letzte Begegnung war vor etwa zwei Jahren ein 1:1 in der Nations League gegen Spanien.

Was sonst noch zu sagen wäre...

In seinen 16 EM-Spielen hat Thomas Müller noch nie einen Treffer erzielt. Eine Rechnung habe er deswegen nicht offen, sagt Müller, "aber ich würde natürlich gerne mal ein Tor bei einer EM schießen." Und Steht Manuel Neuer auch beim Vorrundenabschluss gegen die Schweiz auf dem Platz, zieht er mit Bastian Schweinsteiger gleich, der die Statistik der deutschen Spieler mit 18 Einsätzen anführt.

Erstmals seit der EM 2012 in Polen und der Ukraine hat das DFB-Team wieder die ersten zwei Spiele bei einem großen Turnier gewonnen. Vor zwölf Jahren qualifizierte sich das damalige Löw-Team sogar mit drei Siegen für die K.o.-Runde, in der erst im Halbfinale gegen Italien Endstation war.

[dfb]