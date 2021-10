EURO 2022: DFB-Frauen gegen Spanien, Dänemark und Finnland

Die Frauen-Nationalmannschaft bekommt es bei der EURO 2022 in England (6. bis 31. Juli 2022) in Gruppe B zunächst mit Spanien, Dänemark und Finnland zu tun. Dies ergab die Auslosung der Vorrundengruppen in Manchester, wo auch das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber England und Österreich am 6. Juli 2022 im Old Trafford stattfinden wird.

"Es ist eine schwere Gruppe, wir haben tolle Herausforderungen vor uns", sagt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. "Dänemark ist auf einem super Weg, Spanien ist eine tolle Mannschaft und derzeit auch bestimmend im Vereinsfußball. Finnland ist ein wenig die Unbekannte, aber auch mit einer tollen Mentalität. Es wird nicht leicht, aber vielleicht ist es gut so, wenn man gleich im Turnier sein muss. Wir nehmen es so an und freuen uns auf das erste Spiel gegen Dänemark."

Erster Gegner des achtmaligen Europameisters ist am 8. Juli in Milton Keynes die Auswahl aus Dänemark, gegen die die deutsche Mannschaft bei der bislang letzten EURO im Jahr 2017 im Viertelfinale ausgeschieden war. Am 12. Juli steht das Duell mit Spanien in London an, bevor das Aufeinandertreffen mit Finnland am 16. Juli wieder in Milton Keynes den Abschluss der Gruppenphase bildet. Die genauen Anstoßzeiten stehen noch nicht fest.

Das Ziel ist Wembley

Für die K.o.-Runde qualifizieren sich jeweils die beiden Gruppenersten. Ziel aller 16 teilnehmenden Mannschaften ist das Endspiel, welches am 31. Juli im Wembley-Stadion in London ausgetragen wird.

Die Auslosung wurde von früheren oder aktuellen Topspielerinnen wie Anja Mittag und Spielerinnen der englischen Premier League vorgenommen. Die Lostöpfe wurden nach dem UEFA-Koeffizienten eingeteilt, Deutschland war neben England, Titelverteidiger Niederlande und Frankreich als Gruppenkopf gesetzt.

Die Vorrundengruppen

Gruppe A: England, Österreich, Norwegen, Nordirland

Gruppe B: Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland

Gruppe C: Niederlande, Schweden, Russland, Schweiz

Gruppe D: Frankreich, Italien, Belgien, Island

[dfb]