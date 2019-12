In unmittelbarer Nähe zum Hotel: die Trainingsplätze in Seefeld

Gastgeber der Nationalmannschaft in der EM-Vorbereitung: das Hotel Nidum in Seefeld

EURO 2020: Trainingslager in Seefeld

Trainieren und Regenerieren, Anspannung und Entspannung – das sind wechselweise die elementaren Bestandteile, wenn es darum geht, eine Mannschaft im Rahmen eines Trainingslagers auf ein großes Turnier vorzubereiten. Nachdem der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sich für den hochmodernen Campus von adidas in Herzogenaurach als Mannschaftsquartier für die Europameisterschaft 2020 entschieden hat, steht nun auch fest, wo sich die Nationalmannschaft im Falle der erfolgreichen Qualifikation im nächsten Jahr auf die EM-Endrunde vorbereiten wird.

Erstmals wurde hierfür die Olympiaregion Seefeld in Tirol mit dem Hotel Nidum ausgewählt. Für die Trainingseinheiten stehen zwei nahegelegene Naturrasenplätze und ein zusätzliches Kleinfeld im Bereich der Skisprungschanzen zur Verfügung. In der mit sportlichen Großveranstaltungen bestens vertrauten Olympiaregion Seefeld haben zuletzt die Nordischen Skiweltmeisterschaften 2019 stattgefunden.

Löw: "Die Bedingungen sind sehr gut"

Zentraler Ansprechpartner und Koordinator vor Ort ist für den DFB die SLFC Soccer GmbH, die in den Sommermonaten immer wieder Trainingslager oder Vorbereitungsspiele für internationale Mannschaften organisiert. RB Leipzig absolvierte dort ein Trainingslager in Vorbereitung auf die Bundesligasaison, zuvor waren unter anderem Manchester City, Galatasaray Istanbul, Dynamo Kiew sowie die Nationalmannschaften Österreichs, der Niederlande und Japans zu Gast.

Bundestrainer Joachim Löw sagt: "Das Trainingslager ist ein wichtiger Schlüssel für ein erfolgreiches Turnier. Da gilt es, sich einzuspielen, Automatismen zu festigen, aber sich auch jenseits des Platzes zu verstehen. Die Voraussetzungen in Seefeld und die große Erfahrung unserer Gastgeber haben mich absolut überzeugt. Die Bedingungen, um konzentriert und zielgerichtet zu trainieren, sind sehr gut. Insgesamt werden wir uns dort auch sehr wohlfühlen, da bin ich ganz sicher. Das ist eine gute Basis. Aktuell aber richtet sich unser Blick auf die noch ausstehenden Qualifikationsspiele."

Bierhoff: "Freuen uns auf intensive Wochen in Tirol"

Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, ergänzt: "Wir wissen, dass viele Mannschaften sich sehr gut in Seefeld vorbereitet haben. Auch uns hat das Gesamtkonzept der kurzen Wege, einem Hotel, in dem wir uns gut regenerieren werden, und besten Trainingsbedingungen überzeugt. Der Flughafen Innsbruck liegt nur 25 Minuten entfernt, zu den Trainingsplätzen können die Spieler vom Quartier mit dem Fahrrad fahren. Unsere Gastgeber sind mit viel Kompetenz und Herzblut bei der Sache, das ist zu spüren. Daher freuen wir uns auf diese intensiven Wochen in Tirol."

Werner Frießer, der Bürgermeister von Seefeld, sagt: "Neben der wunderschönen Natur, Ruhe und Entspannung kann sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Olympiaregion Seefeld auf beste Trainings- und Freizeitmöglichkeiten freuen."

Elias Walser, Geschäftsführer Olympiaregion Seefeld, sagt: "Das ist ein Ritterschlag für die sportbegeisterte Olympiaregion Seefeld. Es freut und ehrt unsere Region, dass der Deutsche Fußball-Bund das Trainingslager der Nationalmannschaft bei uns durchführt."

Maximilian Pinzger vom Nidum Hotel sagt: "Es ist uns eine große Ehre, den DFB in unserem Hotel zur EM-Vorbereitung willkommen zu heißen. Die besten Fußballer Deutschlands werden sich in unserem besonderen Haus rundum wohlfühlen."

[dfb]