Eure Fahnen für unsere Nationalmannschaft

Ihr habt eine Fahne eures Amateurvereins, Fanclubs, eurer Heimatstadt oder eures Dorfs im Vereinsheim oder im Partykeller an der Wand hängen? Im Schrebergarten am Fahnenmast wehen? Oder einfach nur zu Hause herumliegen? Dann ab in die Post damit! Zeigt unseren Nationalspielern damit euren Support bei der Heim-EM. Und zwar direkt vor Ort. Vor ihren Augen und denen von ganz Deutschland.

Denn ihr habt die Flaggen und wir den Platz. Jede eingesandte Fahne wird während der Europameisterschaft im Team Base Camp der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach aufgehängt. Ob direkt am Balkon der Spielerzimmer, am Zaun des Home Groundsvon adidas, am Trainingsplatz oder im Pressekonferenzraum - jede Fahne wird platziert und symbolisiert unserer Mannschaft und ganz Europa: "Wir stehen hinter euch!"

Fahnen hängen teilweise draußen

Bitte beachtet, dass die Fahnen zum Teil draußen hängen, dabei Wind und Wetter ausgesetzt sein werden und wir keine Haftung übernehmen können. Schickt uns also bitte lieber nicht die heilige Gründungsfahne eures Heimatvereins aus dem 19. Jahrhundert oder ähnlich besondere Flaggen. Aber auf alle anderen freuen wir uns! Und wer seine Adresse und Telefonnummer angibt, bekommt den Standort während der EM gesendet sowie die Fahne im Anschluss an die Europameisterschaft auch wieder zurückgeschickt.

Alle Fahnen, die bis zum 15. Mai 2024 mit dem Stichwort "Fahnenaktion" an den DFB, DFB-Campus, Kennedyallee 274, 60528 Frankfurt geschickt werden, können berücksichtigt werden.