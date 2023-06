"Etwas Einmaliges": EM-Finale vs. Frankreich

Es geht um den Titel: Die deutschen U 17-Junioren stehen nach fünf Siegen in Folge im Endspiel um die Europameisterschaft. Dort trifft das Team von DFB-Trainer Christian Wück heute (ab 20 Uhr, live auf Sky Sport News und skysport.de sowie bei uefa.tv) in Budapest auf Frankreich.

"Es ist genau das eingetroffen, was wir uns erhofft und gewünscht haben", so Wück. "Wir haben es geschafft, den Höhepunkt des Jahrgangs 2006 hier beim EM-Turnier zu erreichen. Die Jungs sind von ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten so überzeugt, dass sie diese auf den Platz bringen. Es lief bisher alles sehr gut. Daher hoffen wir, dass wir auch diesen letzten Schritt gemeinsam gehen."

"Ein Finale ist etwas ganz Besonderes und Einmaliges"

Der DFB-Trainer weiter: "Es wird ein sehr enges Spiel. Allein die Tatsache, dass es ein Finale ist, bedeutet, dass die Spieler auf beiden Seiten mit einer enormen psychischen Belastung konfrontiert werden. So ein Finale ist etwas ganz Besonderes und Einmaliges. Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die aus meiner Sicht zurecht im Finale stehen. Über das gesamte Turnier gesehen, waren beide Teams die herausragenden. Es werden zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die attraktiven Fußball spielen können und körperlich eigentlich schon Männerfußball spielen."

Paris Brunner stellte fest: "Frankreich will sicherlich die Revanche für die Niederlage in der Gruppenphase gegen uns. Sie werden alles dafür tun, uns zu schlagen, aber dagegen sind wir bestens vorbereitet. Wir wissen, wie wir sie schlagen können." Der Co-Kapitän weiter: "Im Team sind wir alle top motiviert und von unseren Stärken überzeugt. Wir wollen uns für unseren Aufwand jetzt unbedingt mit diesem Titel belohnen. Das ist das große Ziel und dafür werden wir alles tun. Für mich persönlich wäre es natürlich toll, wenn ich am Ende zusätzlich noch Torschützenkönig werde."

[dfb]