Essen und Leipzig verbreiten EM-Stimmung

Schon heute an 2024 denken: Am zweiten Tag der Host City Tour zur UEFA EURO 2024 in Deutschland besichtigte die Delegation der DFB EURO GmbH und der UEFA zwei weitere mögliche Standorte für das International Broadcast Center (IBC) zum Turnier in vier Jahren: In Essen und Leipzig machte der Fußball-Tross Halt, um die aus der Bewerbung gewonnenen Erkenntnisse zu vertiefen.

Essen, das als Partner von Gelsenkirchen in das Rennen um den Standort des Medienzentrums ging, zeigte sich mit der Messe. Oberbürgermeister Thomas Kufen empfing die Gäste mit Markus Stenger, Geschäftsführer der DFB EURO GmbH, und Martin Kallen, dem CEO der UEFA Events SA, und rührte in der Woche vor der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen die Werbetrommel für die Ruhr-Metropole, die als eine der ersten in Deutschland während der Pandemie wieder Messen durchführte.

"Durch unsere Nähe zu den Spielorten der EURO im Westen und unsere Erfahrungen mit Messen möchten wir gemeinsam mit unseren Partnern aus Gelsenkirchen zeigen, dass wir eine gute Wahl sind", erklärte Kufen in seiner Begrüßung.

"Leipzig ist dem Fußball sehr verbunden"

Mit dem Auto ging es anschließend nach Leipzig, wo zunächst Oberbürgermeister Burkhard Jung die Gäste begrüßte und sich ein Arbeitsmeeting über den aktuellen Stand der Vorbereitungen anschloss. Die Messe Leipzig - laut Eigenwerbung älteste Messe Deutschlands - hatte einen eigenen mobilen Meetingraum im Stile eines "EURO-Dome" errichtet. Während des Site Visits wurde von Martin Kallen, den DFB EURO GmbH-Geschäftsführern Philipp Lahm und Markus Stenger gemeinsam mit Burkhard Jung und Martin Buhl-Wagner, dem Sprecher der Geschäftsführung der Leipziger Messe, ein Baum gepflanzt, der bis zum Anstoß im Jahr 2024 etwa 1,20 Meter Höhe erreicht haben soll.

Jung erklärte zur Situation in Leipzig: "Geburtsort des DFB, Wegbereiter der deutschen Einheit und jetzt auch mit einem Topklub im internationalen Fußball vertreten - Leipzig ist dem Fußball sehr verbunden, und wir würden gerne das Medienzentrum für die EURO 2024 beheimaten."

In den kommenden Tagen werden die weiteren Bewerber um den Standort des IBC für die UEFA EURO 2024 technisch und organisatorisch geprüft. Die Entscheidung, wo der zentrale Knotenpunkt für die Medienvertreter aus aller Welt im Jahr 2024 liegt, hat die UEFA für den November 2020 angekündigt.

[mg]