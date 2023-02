Zweiter Sieg in Serie: Die SGS Essen verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Essen gewinnt klar gegen Köln

Die SGS Essen hat ihre gute Form aus der letzten Vorbereitungspartie beim ambitionierten Zweitligisten FSV Gütersloh (7:2) auch im ersten Pflichtspiel des Jahres 2023 unter Beweis gestellt. Zum Auftakt des 11. Spieltages der FLYERALARM Frauen-Bundesliga behielt die Mannschaft von Trainer Markus Högner 4:0 (2:0) im NRW-Duell mit dem 1. FC Köln die Oberhand.

Ramona Maier (29.), U 20-Nationalspielerin Beke Sterner (39.), Vivien Endemann (64.) und Katharina Piljic (75.) waren vor 1307 Zuschauer*innen für die Treffer zum vierten Saisonsieg verantwortlich. Durch den Erfolg gegen die zuvor punktgleichen Gäste verbesserte sich die SGS vorübergehend auf den sechsten Platz. Die Kölnerinnen belegen mit sechs Zählern Vorsprung auf die Gefahrenzone den neunten Rang.

"Das war eine Lehrstunde, was Zweikampfverhalten, Leidenschaft und Mut angeht", sagte Kölns Trainer Sascha Glass im Gespräch mit MagentaSport. "Dabei sind wir gar nicht so schlecht ins Spiel reingekommen. Vor dem 0:1 hatten wir einige Standards. Die Gegentore haben wir uns durch Ballverluste fast alle selbst reingeschossen. Dann ist es schwer, zu punkten. Einige Spielerinnen haben sich versteckt. Wir wollen alles immer spielerisch lösen. Da gehören aber auch andere Tugenden dazu."

"Wir spielen zurzeit sehr gut als Team"

Essens Offensivspielerin Vivien Endemann meinte: "Wir spielen zurzeit sehr gut als Team. Jede versucht alles reinzuhauen. Wir stehen hinten sicher und machen vorne die Tore. So gewinnt man die Spiele. Wir versuchen, unseren Stiefel so weiter zu spielen und die nächsten Punkte mitzunehmen."

Torschützin Ramona Maier ergänzte: "Wir haben uns im Training gewisse Dinge erarbeitet und konnten das sehr gut auf den Platz bringen. Wir haben etwas Zeit gebraucht, um ins Spiel zu finden und haben uns in den ersten Minuten Sicherheit geholt. Mit unserer schnellen Offensive konnten wir die Räume dann gut ausspielen und uns einige Chancen erarbeiten."

Das erste Ausrufezeichen der Partie setzten die Essenerinnen. Ein Linksschuss von Vivien Endemann von der rechten Seite senkte sich an die Latte (6.). Auch die Kölnerinnen wurden früh torgefährlich. Eine halbhohe Ecke von Adriana Achcinska wurde sowohl von ihren Mitspielerinnen als auch von den SGS-Verteidigerinnen verpasst, sodass der Ball nur knapp am Tor vorbeiging (17.). Bei einem Eckball ihrer Mitspielerin Manjou Wilde musste Essen-Torhüterin Sophia Winkler eingreifen (19.).

Maier eröffnet den Torreigen

Der Treffer fiel dann auf der anderen Seite. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte bediente Antonia Baaß SGS-Angreiferin Ramona Maier (29.). Die Zweitliga-Torschützenkönigin der vergangenen Saison setzte sich zunächst im Laufduell mit der Kölnerin Sarah Puntigam durch und ließ dann auch Gäste-Torhüterin Jasmin Pal keine Abwehrchance. Nach der Führung blieben die Gastgeberinnen am Drücker und legten den zweiten Treffer nach. Nach einem Freistoß von Natasha Kowalski war die deutsche U 20-Nationalspielerin Beke Sterner (39.) zur Stelle. Mit dem Zwischenstand von 2:0 ging es auch in die Halbzeitpause.

Trotz der Zwei-Tore-Führung übernahm die SGS Essen im zweiten Durchgang die Initiative. Ein Versuch von Torschützin Ramona Maier (58.) konnte von der Kölner Defensive noch im Strafraum geblockt werden. Nur wenige Sekunden später traf SGS-Mittelfeldspielerin Katharina Piljic (59.) die Latte. Dann überrumpelte die SGS den 1. FC Köln mit einem schnellen Gegenzug. Natasha Kowalski bediente Vivien Endemann, die ins kurze Eck vollendete (64.). Nach einem weiteren Konter stellte Katharina Piljic (75.) auf 4:0. Maike Berentzen (80.) und die eingewechselte Maria Edwards (87.) verpassten den fünften Treffer des Tages.

