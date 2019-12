Essen gewinnt Bundesligaduell in Köln

Erstligist SGS Essen hat sich im Achtelfinale des DFB-Pokals der Frauen beim Ligakonkurrenten 1. FC Köln durchgesetzt. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet gewannen 3:1 (0:0) beim FC und stehen ebenso im Viertelfinale wie die Zweitligisten FSV Gütersloh 2009 und Arminia Bielefeld. Beim Zweitligaduell zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Gütersloh ging es nach einem hochspannenden 3:3 (2:2) über 90 Minuten in die Verlängerung, in der der FSV den einzigen Treffer zum 4:3 erzielte. Die Arminia gewann bereits am Vormittag 2:1 (1:0) beim 1. FC Nürnberg und sorgte damit für das Ausscheiden des letzten verbliebenen Regionalligisten.

Im Franz-Kremer-Stadion bekamen die 387 Zuschauer beim Erstligaduell zwischen Köln und Essen im ersten Durchgang keine Tore zu sehen. Kurz nach der Pause erzielte Nationalspielerin Lea Schüller das 1:0 für die SGS (50.). Und der Tabellenvierte der FLYERALARM Frauen Bundesliga legte gegen den Vorletzten nach. Elisa Senß erhöhte in der 65. Minute auf 2:0. In der Nachspielzeit gelang Isabelle Linden zunächst der Anschlusstreffer für den FC, ehe Nicole Anyomi im Gegenzug den 3:1 Endstand für Essen markierte.

Schlagabtausch in Saarbrücken

In Saarbrücken erzielte Isabelle Wolf schon früh das 1:0 für die Gäste aus Gütersloh (9.). Kurz darauf erhöhte Noreen Günnewig sogar auf 2:0 (18.). Die Antwort des FCS sollte aber nicht lange auf sich warten lassen. Nur fünf Minuten später gelang Samantha Herrmann der Anschlusstreffer (23.). Und die Gastgeberinnen blieben am Drücker. Wiederum nur fünf Minuten nach dem 1:2 erzielte Anja Selensky den Ausgleich für die Saarländerinnen. In der 2. Halbzeit drehte Selensky mit ihrem zweiten Treffer die Partie zunächst zugunsten des FCS (57.). Doch dieses Mal konterte der FSV mit dem schnelle Ausgleich durch Marina Hermes (59.). Weitere Tore sollten in der regulären Spielzeit nicht mehr fallen. In der Verlängerung traf dann Paula Reimann zum 4:3-Endstand für Gütersloh (97.).

Die Arminia ging im Sportpark Valznerweiher in Nürnberg kurz vor der Pause durch Sarah Grünheid in Führung (41.). Der Regionalligist aus Nürnberg, der zum ersten Mal im Achtelfinale vertreten war, bot den eine Klasse höher spielenden Bielefelderinnen aber weiterhin Paroli und kam in der 57. Minute durch Lisa Ebert zum Ausgleich. Die erneute Bielefelder Führung durch Grünheid (74.) hatte dann bis zum Abpfiff Bestand.

[sid/lb]