Esecon-Bericht zur Vergabe der WM 2006 wird Behörden zur Verfügung gestellt

Der vom Beratungsunternehmen Esecon GmbH vorgelegte Bericht zu den Umständen der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 wurde in den vergangenen Wochen intensiv geprüft. Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat heute beschlossen, auf eine Veröffentlichung des Berichtes zu verzichten, weil der Verband die Esecon GmbH nicht von der Haftung für die Berichtsinhalte gegenüber Dritten freistellen kann und auch selbst keine Haftung für den Inhalt des Berichtes und die Darstellung externer Personen und Organisationen übernehmen will. Gegenstand des Berichts sind zum Teil weit in die Vergangenheit zurückreichende Sachverhalte und Handlungen Dritter, die zum Teil auch nicht dem Umfeld des DFB zuzuordnen sind, und deren Bewertung überwiegend auf der Grundlage von Indizien basieren. Der DFB wird den kompletten Bericht aber selbstverständlich den ermittelnden Behörden vollumfänglich zur Verfügung stellen.

Der Bericht wurde im April 2020 in Auftrag gegeben, nachdem der damalige DFB-Präsident Fritz Keller beim DFB-Bundestag im Oktober 2019 eine Generalinventur der Arbeit des Verbandes angekündigt hatte. Im Rahmen dieser Untersuchung sollte auch das Thema "Sommermärchen" Gegenstand des Esecon-Auftrages sein.

[dfb]