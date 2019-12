Es gibt wieder EM-Tickets

In der zweiten EM-Ticketverkaufsphase werden den Fans der teilnehmenden Mannschaften laut UEFA 960.000 Tickets angeboten; 20 Prozent (160.000) mehr als 2016. Ungefähr 16 Prozent aller verfügbaren Tickets pro Spiel der DFB-Auswahl stehen für Fans der deutschen Nationalmannschaft zur Verfügung.

Diese zweite Verkaufsphase läuft

und endet am 18. Dezember 2019.

Voraussetzung um Tickets zu erwerben, ist eine Fan-Club-Mitgliedsnummer und ein UEFA-Account . In der ersten Verkaufsphase gingen laut UEFA 19,3 Millionen Anträge ein. Alle Infos zum Ticket-Vorverkauf zur EURO 2020 gibt es hier.

Zweite Verkaufsphase: Tickets nur an Fan-Club-Mitglieder

In der zweiten Verkaufsphase werden Tickets für Spiele der deutschen Nationalmannschaft ausschließlich an Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft vergeben. Damit auch Fans, die nicht dauerhaft am Fan Club teilnehmen wollen, sich um diese Tickets bewerben können, bietet der DFB erneut eine Turnierregistrierung an. Einzelheiten zur Teilnahme am Fan Club und zur Turnierregistrierung finden sich hier.

Tickets für Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden in der zweiten Verkaufsphase zeitlich gestaffelt in drei Gruppen vergeben. Dabei findet das Bonussystem des Fan Club Anwendung. Einzelheiten zum Bonussystem finden sich hier. Innerhalb der Gruppen erfolgt eine Ticketvergabe nach dem Prinzip "first come first served". Schnell sein lohnt sich also. Durch diesen Vergabemodus sollen alle Fans der deutschen Nationalmannschaft eine faire Chance bekommen, Tickets für Spiele mit deutscher Beteiligung zu erhalten.

Voraussetzungen für eine Bewerbung um Tickets

Der Erwerb von Tickets ist ausschließlich auf der Webseite der UEFA möglich. Voraussetzungen für einen Ticket-Antrag sind:

UEFA-Account

Für Tickets der zweiten Verkaufsphase musste bis 8. Dezember 2019 ein Account auf der Webseite der UEFA angelegt werden. UEFA-Accounts, die bereits für die erste Verkaufsphase angelegt wurden, können weiter genutzt werden.

Fan Club-Mitgliedsnummer

Für Bewerbung um Tickets für Spiele der deutschen Nationalmannschaft muss die Fan Club-Mitgliedsnummer (die letzten acht Ziffern) im UEFA-Account hinterlegt werden.

Bewerbungsfenster und Gruppen

Die zweite Verkaufsphase begann am 4. Dezember 2019 und endet am 18. Dezember 2019. Tickets für Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden in dieser Verkaufsphase von der UEFA zeitlich gestaffelt in drei Gruppen I, II und III vergeben. Der Gruppenbildung liegt das Bonussystem des Fan Club zugrunde. Das Bonussystem wurde in Zusammenarbeit mit Fan-Vertretern eingeführt, um auch in den Fällen, in denen die Ticketnachfrage das Ticketsangebot übersteigt, eine faire und transparente Ticketvergabe zu gewährleisten.

Gruppe I

Am 4. Dezember 2019, 14 Uhr, hat die UEFA ein erstes Ticketkontingent freigegeben. Jedes Fan Club-Mitglied, das mindestens sieben Bonuspunkte hat, kann sich ab diesem Zeitpunkt über seinen UEFA-Account um ein Ticket pro Spiel bewerben. Die Anzahl der aktuellen Bonuspunkte ist in den Stammdaten des Mitgliedsprofils hinterlegt. Das Ticketkontingent der Gruppe I war bis zum 8. Dezember 2019, 13.59 Uhr, verfügbar. Es galt "first come first served". Unter der Angabe der Bestellnummer eines Freundes konnten zusammenhängende Plätze im Stadion gebucht werden.

Wichtiger Hinweis: Fan Club-Mitglieder mit weniger als sieben Bonuspunkten und Fans mit Turnierregistrierung können sich erst ab dem 8. bzw. 12. Dezember im Ticketportal der UEFA bewerben. Wer der Gruppe II und Gruppe III (siehe unten) angehört und dennoch versucht hat, sich anzumelden, erhielt die Fehlermeldung "Code erforderlich". Weitere Infos über die Fan Club-Hotline: 00800 / 14 90 74 54.

Gruppe II

Am 8. Dezember 2019, 14 Uhr, hat die UEFA ein zweites Ticketkontingent freigegeben. Jedes Fan Club-Mitglied, das mindestens fünf Bonuspunkte hat, kann sich ab diesem Zeitpunkt über seinen UEFA-Account um ein Ticket pro Spiel bewerben. Das bedeutet, auch Fan Club-Mitglieder der Gruppe I, die bislang kein Ticket erhalten haben, können ein Ticket pro Spiel dieser Gruppe II erwerben. Das Ticketkontingent der Gruppe II ist bis 12. Dezember 2019, 13.59 Uhr, verfügbar. Es gilt "first come first served". Unter der Angabe der Bestellnummer eines Freundes können zusammenhängende Plätze im Stadion gebucht werden.

Gruppe III

Am 12. Dezember 2019, 14 Uhr, gibt die UEFA ein drittes Ticketkontingent frei. Alle Fan Club-Mitglieder, die weniger als fünf Bonuspunkte haben, und alle Fans, die die Möglichkeit der Turnierregistrierung genutzt haben, können sich ab diesem Zeitpunkt über ihren UEFA-Account um maximal vier Tickets pro Spiel bewerben. Jedem Ticket wird eine gültige Mitgliedsnummer zugeordnet. Das bedeutet, auch Fan Club-Mitglieder der Gruppen I und II, die bislang kein Ticket erhalten haben, können sich um Tickets dieser Gruppe III bewerben. Das Ticketkontingent der Gruppe III ist bis 18. Dezember 2019, 13.59 Uhr, verfügbar. Auch hier gilt "first come first served". Unter der Angabe der Bestellnummer eines Freundes können zusammenhängende Plätze im Stadion gebucht werden.

Sollten Tickets der Gruppe I bis 8. Dezember 2019, 13.59 Uhr, nicht vollständig vergeben worden sein, ist der Rest am gleichen Tag in das zweite Ticketkontingent geflossen, auf das Fan Club-Mitglieder der Gruppen I und II Zugriff haben. Vergleichbares geschieht am 12. Dezember 2019, 13.59 Uhr, mit den verbleibenden Tickets der Gruppe II. Sie stehen am gleichen Tag ab 14 Uhr allen Fan Club-Mitgliedern und Nutzern der Turnierregistrierung zur Verfügung.

Bitte lesen Sie unsere folgenden Hinweise zur Datenverarbeitung hinsichtlich der Ticketvergabe für die EURO 2020. Unsere vollständige Datenschutzerklärung finden Sie hier.

So findest du deine Bonuspunkte in deinen Stammdaten: Melde dich auf der Fan Club-Homepage über "MEIN.DFB" (siehe schwarze Fußleiste unten) mit deinen Login-Daten (Login-E-Mail und Passwort) an. Danach weiter zu "Profil". Bei Grundeinstellungen findest du "Stammdaten ändern", hier kannst du über die Auswahl auf der rechten Seite "Bonuspunkte anzeigen" deine Bonuspunkte einsehen. Hast du dein Passwort vergessen, einfach die Funktion "Passwort vergessen" unter "Mein.DFB" ausführen.

Weitere Infos gibt es über die Fan Club-Hotline: 00 800 / 14 90 74 54.

