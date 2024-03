Erstes Treffen französischer Volunteers für die EURO 2024

Das Länderspiel zwischen Frankreich und Deutschland in Lyon bildet den Startschuss für junge Französinnen und Franzosen des Volunteer-Programms für die UEFA EURO 2024. Im Rahmen der Europameisterschaft, die vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in Deutschland ausgetragen wird, bietet das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) in Kooperation mit dem Französischen Fußballverband (FFF), der EURO 2024 GmbH als Organisationskomitee und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) jungen Menschen eine einzigartige Möglichkeit, das Ereignis hautnah zu erleben.

Das Programm ermöglicht es jungen Ehrenamtlichen, so nah wie möglich an der UEFA EURO 2024 zu sein und bei der Betreuung von Gästen, im Medienbereich, bei der Logistik, im Transportbereich, dem Marketing oder der Zuschauerbegleitung zu unterstützen. Das DFJW unterstützt seine Volunteers, die Botschafterinnen und Botschafter der deutsch-französischen Beziehungen sind, bei Bedarf durch einen finanziellen Zuschuss zu den Reisekosten und Unterstützung bei den Aufenthaltskosten.

Die Einbindung des DFJW in das Volunteer-Programm für die Europameisterschaft 2024 ist die fünfte ihrer Art nach den erfolgreichen Veranstaltungen bei den Weltmeisterschaften 2006 und 2011 in Deutschland, der Frauen-WM 2019 in Frankreich und der EM 2016.