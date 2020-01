Erstes Betreuertreffen im EM-Jahr

Rund fünf Monate vor Beginn der Europameisterschaft haben sich am Freitag die ehrenamtlichen Fan Club-Betreuer der Nationalmannschaft in Frankfurt getroffen, um über die anstehenden Aufgaben zu diskutieren. Im Mittelpunkt des Interesses standen die geplanten Aktivitäten zum paneuropäischen Turnier im kommenden Sommer.

Während der Gruppenphase wird den Fans in München eine zentrumsnahe Location mit Public Viewing, fanfreundlichen Preisen und spannenden Gästen präsentiert. Über weitere mögliche Programmpunkte wurde sich ausgiebig beraten. Des Weiteren sollen Fan-Matches mit den deutschen Gruppengegnern organisiert werden. Fan-Walks am Spieltag der deutschen Mannschaft in München soll es ebenfalls geben.

Herausforderung K.o.-Phase

Als besondere Herausforderung kristallisiert sich die Planung für ein mögliches Achtel- und Viertelfinale heraus, weil die Spielorte abhängig von der Tabellenposition in der Gruppenphase erst kurzfristig bekannt werden. Die Möglichkeit für Fan-Charterflüge wird geprüft.

Wer Anregungen, Fragen oder Ideen rund um den Fan Club Nationalmannschaft hat, kann gerne jederzeit mit uns per Mail unter fanclub-service@mein.dfb.de in Austausch treten.