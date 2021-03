Erster Sieg für DFB-Gegner Nordmazedonien

Der nächste deutsche Gegner Nordmazedonien hat in der Qualifikation zur WM 2022 in Katar den ersten Sieg gefeiert. Der Kontrahent der DFB-Auswahl am kommenden Mittwoch (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Duisburg fertigte Liechtenstein am Sonntagabend mit 5:0 (1:0) ab. Der deutsche Auftaktgegner Island hat derweil sein zweites Spiel verloren. Der EM-Teilnehmer von 2016 und WM-Teilnehmer von 2018 verlor drei Tage nach dem 0:3 gegen Deutschland in Duisburg nun auch mit 0:2 in Armenien.

Enis Bardhi (7.), Aleksander Trajkovski (51./54.), Eljif Elmas (62.) und Ilija Nestorovski (82.) trafen für Nordmazedonien. Die Tore für Armenien, mit sechs Punkten Tabellenzweiter der Gruppe J, erzielten Tigran Barseghyan (53.) und Khoren Bairamyan (74.).

Nach einer torlosen ersten Halbzeit in der armenischen Hauptstadt Erewan erzielten Tigran Barseghyan (53.) und Khoren Bayramyan (74.) die Treffer für das Team vom Kaukasus, das mit Sargis Adamyan von der TSG Hoffenheim einen Bundesligaprofi in der Startelf aufbot. Nach dem 1:0-Auswärtssieg in Liechtenstein hat Armenien nun bereits sechs Punkte auf dem Konto.

[sid/bt]