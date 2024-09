Erster Saisonsieg: Union Berlin schlägt Tabellenführer Weinberg

Der 1. FC Union Berlin machte am 3. Spieltag in der 2. Frauen-Bundesliga seinen ersten Saisonsieg perfekt. Der Aufsteiger behauptete sich vor 4201 Zuschauer*innen im Stadion An der Alten Försterei gegen den mit optimalen sechs Zählern aus zwei Spielen gestarteten SV 67 Weinberg 2:0 (1:0) und stürzte die Gäste damit von der Tabellenspitze.

Kapitänin Lisa Heiseler (45.+1) brachte das Team von Trainerin Ailien Poese unmittelbar vor der Pause in Führung. Im zweiten Durchgang traf Sarah Abu Sabbah (68.) zum Endstand. Die Berlinerinnen sind nach drei absolvierten Partien weiterhin unbesiegt. Der SV 67 Weinberg belegt jetzt Rang zwei hinter dem punktgleichen SC Sand (bereits am Samstag 3:2-Sieger beim Hamburger SV).

"Weinberg hat es defensiv gut gemacht und stand kompakt hinten drin. Letztlich haben wir aber doch die Tore erzielt", sagte Union-Torjägerin Sarah Abu Sabbah. "Wir passen uns der 2. Bundesliga immer besser an und wollen das Beste herausholen." FSV

Gütersloh gewinnt Westfalenduell deutlich

Der FSV Gütersloh entschied das westfälische Duell mit dem VfL Bochum 5:1 (2:1) für sich. Ronja Leubner (20.) und Jacqueline Baumgärtel (31.) leiteten den zweiten Saisonerfolg der Gastgeberinnen ein. Nina Lange (45.+1) ließ zwar den Aufsteiger aus Bochum zwischenzeitlich auf etwas Zählbares hoffen. In der zweiten Halbzeit zog der FSV aber durch Tore von Marie Schröder (47.) und Melanie Schuster (66.) davon. Mit ihrem zweiten Treffer sorgte Baumgärtel (82.) für den Schlusspunkt.

Auf eine ausgeglichene Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage kommt der 1. FC Nürnberg. Der Absteiger aus der Google Pixel Frauen-Bundesliga unterlag vor eigener Kulisse der SG 99 Andernach 0:1 (0:1). Für den einzigen Treffer der Begegnung war Antonia Hornberg (38.) verantwortlich, die damit dem Team von Trainerin Isabelle Hawel den ersten Dreier in der laufenden Spielzeit ermöglichte.

Über den ersten Zähler durfte sich der FC Ingolstadt 04 freuen. Für das Team von Trainer Miren Ćatović sprang ein 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach heraus. Die "Fohlen" haben dagegen nun vier Zähler nach drei Begegnungen auf dem Konto.

Die Partien zwischen den Nachwuchsteams des FC Bayern München und von Eintracht Frankfurt sowie zwischen dem SC Freiburg II und dem SV Meppen wurden wegen der U 20- Weltmeisterschaft auf Sonntag, 24. November, verlegt.

[mspw]