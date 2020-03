Erster Gegner Frankreich: U 19 startet heute in Nationen-Turnier

Ungefähr fünf Wochen vor der entscheidenden Phase der EM-Qualifikation in der nordirischen Hauptstadt Belfast proben die U 19-Frauen den Ernstfall: Beim Nationen-Turnier in La Manga trifft die DFB-Auswahl im Rahmen ihrer Spanien-Reise (2. bis 10. März 2020) im Zweitagesrhythmus auf namhafte Gegner. Zum Start geht es heute (ab 12 Uhr) gegen Frankreich. Danach folgen Duelle mit Norwegen am 7. März (ab 16 Uhr) und Island am 9. März (ab 14 Uhr).

[dfb]