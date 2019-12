Erster Futsal-Sichtungslehrgang: "Super Eindruck hinterlassen"

Von Freitag bis Sonntag fand in der Sportschule Wedau in Duisburg erstmals ein Sichtungslehrgang für U 19-Futsaljunioren statt. Aus dem Kreis der 17 eingeladenen Nachwuchsspieler wird Futsal-Cheftrainer Marcel Loosveld zwölf Spieler auswählen, die vom 3. bis 6. Januar 2020 als 22. Mannschaft beim Futsal-Landesauswahlturnier als U 19-Stützpunktauswahl mitspielen wird.

"Zum Ende des Jahres noch eine solche Maßnahme durchzuführen, hat mich sehr gefreut. Bei meinen Besuchen der Stützpunkte ist mir das vorhandene Talent aufgefallen und so ist die Idee entstanden, eine Stützpunktauswahl zu bilden und mit ihr beim nächsten Futsal-Landesauswahlturnier mitzuspielen", erklärt Loosveld. "Der Lehrgang am Wochenende verlief wirklich positiv und einige der Jungs haben bei mir einen super Eindruck hinterlassen. Es zeigt, dass in den Stützpunkten gut gearbeitet wird und dort in den nächsten Jahren vielleicht eine Basis für eine U 19-Futsal-Nationalmannschaft gebildet werden kann", so der 56-Jährige.

Benjamin Sahel, Teammanager der Futsal-Nationalmannschaft, ergänzt: "Vor etwa einem Jahr haben wir angefangen in den Ballungszentren, in denen Futsal als Hallenvariante anerkannt und beliebt ist, Stützpunkte einzurichten. Dort können U 19-Spieler einmal wöchentlich ein Futsaltraining wahrnehmen". Sahel weiter: "Dieser Lehrgang war nun ein nächster Schritt, um die Wertigkeit der Stützpunkte in der Talentförderung zu unterstreichen und den jungen Spielern einen Weg vom Stützpunkt zum DFB aufzuzeigen. Wir werden im nächsten Jahr weitere Stützpunkte eröffnen und unsere Anstrengungen im Jugendbereich intensivieren, um die nächste Generation von Futsal-Nationalspielern zu entwickeln".