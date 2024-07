Erste vier Spieltage der Frauen-Bundesliga terminiert

Zückt die Terminkalender: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Begegnungen der ersten vier Spieltage der Google Pixel Frauen-Bundesliga zeitgenau angesetzt. Am 30. August rollt der erste Ball, nun stehen auch die Termine bis Ende September fest.

Wie bereits zuvor verkündet, eröffnen Aufsteiger Turbine Potsdam und der aktuelle Deutsche Meister Bayern München die Saison 2024/2025 im Karl-Liebknecht-Stadion am 30. August um 17 Uhr (live im ZDF, auf MagentaSport und DAZN). Nun stehen auch die Zeiten für die restlichen Auftaktpartien fest. Mitaufsteiger Carl Zeiss Jena gastiert am Samstag, 31. August, um 12 Uhr bei Eintracht Frankfurt, das erste Montagsspiel bestreiten Vize-Meister VfL Wolfsburg und Werder Bremen am 2. September (ab 18 Uhr, live auf Sport1, MagentaSport und DAZN).

Am 2. Spieltag kommt es zwei Wochen später im frühen Sonntagsspiel am 15. September (ab 14 Uhr) zum Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Der Spieltag wird am Montag, 16. September, ab 18 Uhr (live auf Sport1, MagentaSport und DAZN), abgerundet durch das baden-württembergische Duell zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem SC Freiburg.

Erstes Duell Potsdam gegen Leipzig samstags

Eine Woche später, am 23. September (ab 18 Uhr), gastieren die Kraichgauerinnen bei Meister Bayern München. Zuvor spielen samstags die SGS Essen gegen Bayer Leverkusen im NRW-Derby, am Sonntag kommt es zum Duell zwischen Turbine Potsdam und Eintracht Frankfurt.

Zu einer Premiere kommt es am 4. Spieltag, wenn Turbine Potsdam am Samstag, 28. September, ab 14 Uhr, erstmals auf RB Leipzig trifft. Am Sonntagabend, dem 29. September, diesmal bereits um 17 Uhr, empfängt Eintracht Frankfurt den VfL Wolfsburg zum Topspiel des Spieltags. Die Partie wird im ZDF übertragen, auch MagentaSport und DAZN übertragen.

Grundsätzlich werden die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga zu folgenden Anstoßzeiten ausgetragen: Der Spieltag beginnt mit einer Partie am Freitag (ab 18.30 Uhr). Es folgen jeweils zwei Begegnungen am Samstag (ab 12 und 14 Uhr) und am Sonntag (ab 14 und 18.30 Uhr). Das Ansetzungsformat sieht zum Abschluss des Spieltags eine Partie am Montag (i.d.R. ab 18 Uhr) vor, die im Free-TV auf Sport1 gezeigt wird. MagentaSport und DAZN überträgen auch in der laufenden Spielzeit alle 132 Partien live. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison erworben. Insgesamt werden also 32 Begegnungen pro Spielzeit live im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.

[dfb]