Trainingsauftakt in Stuttgart: Suat Serdar (l.) im Duell mit Emre Can

Erste Trainingseinheit in Stuttgart

Die deutsche Nationalmannschaft ist planmäßig in die Länderspiel-Saison 2020/2021 gestartet. Am Montagabend versammelte Bundestrainer Joachim Löw sein Team im ADM-Sportpark in Stuttgart. Aufgrund der Belastungssteuerung trainierte "Die Mannschaft" zunächst in Kleingruppen. Da die Einheit sowie die beiden UEFA-Nations-League-Partien am Donnerstag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) gegen Spanien und am Sonntag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in der Schweiz unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden müssen, streamte DFB-TV die erste Tainingseinheit live und in voller Länge.

Zwei Nationalspieler fehlten beim Trainingsauftakt. Nico Schulz wird verletzungsbedingt vom DFB-Team abreisen. Der 27-Jährige laboriert an Wadenproblemen. Die Verletzung resultiert aus dem jüngsten Testspiel von Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn – Schulz erlitt in der Partie einen Schlag auf die Wade. Gemeinsam hatten die medizinischen Abteilungen von Verein und Verband entschieden, ein weiteres Screening am Montag beim DFB durchzuführen. In Abwägung der Gesundheit des Spielers und eines möglichst raschen Heilungsverlaufs wurde nun gemeinsam besprochen, dass Nico Schulz in der aktuellen Länderspiel-Phase nicht auflaufen und stattdessen beim BVB die Verletzung auskurieren wird.

Zudem verpasste Luca Waldschmidt die Trainingseinheit. Der 24-Jährige absolviert mit Benfica Lissabon noch am Sonntag ein Testspiel und leistete daher ein individuelles Programm im Hotel. Am Dienstag wird die erste digitale Pressekonferenz der Länderspiel-Saison 2020/2021 stattfinden. An ihr nehmen Niklas Süle vom FC Bayern sowie Antonio Rüdiger und Timo Werner vom FC Chelsea teil. DFB-TV überträgt ab 12.30 Uhr im Livestream.

[dfb]