Erste Pokalrunde zeitgenau angesetzt

Nur noch knapp vier Wochen, dann startet der DFB-Pokal der Frauen mit der ersten Runde in die neue Spielzeit. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat nun die 16 Erstrundenpartien zeitgenau terminiert. Den Auftakt macht am Samstag, 20. August, ab 13 Uhr, das Duell zwischen dem ATS Buntentor aus Bremen und dem Hamburger SV. Am selben Tag spielen ab 15 Uhr die Saalfeld Titans gegen den Karlsruher SC.

Am Sonntag, 21. August, finden 13 Begegnungen statt, fünf davon ab 14 Uhr, darunter das Nachbarschaftsduell zwischen der BSG Stahl Brandenburg und Viktoria Berlin. Vier weitere Partien werden ab 11 Uhr und jeweils zwei ab 13 und ab 15 Uhr angepfiffen. Die Auftaktrunde findet ihren Abschluss am Montag, 22. August, mit dem Spiel Holstein Kiel gegen VfL Bochum, das ab 18 Uhr im Kieler Holstein-Stadion ausgetragen und live bei Sky übertragen wird.

Die Teilnehmer der FLYERALARM Frauen-Bundesliga der Saison 2021/2022, sowie die vier bestplatzierten Mannschaften der 2. Frauen-Bundesliga 2021/2022 erhielten für die 1. Runde ein Freilos und greifen erst in der 2. Runde, die vom 10. bis 12. September ausgetragen wird, in den Wettbewerb ein.