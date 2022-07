Erste Pokalrunde ausgelost: Kein direktes Duell der Zweitligisten

Die Zweitligisten FSV Gütersloh, 1. FC Nürnberg und FC Ingolstadt haben in der ersten Runde des DFB-Pokals der Frauen als Vertreter der 2. Frauen-Bundesliga jeweils unterklassige Gegner gezogen und somit ein direktes Duell vermieden. Für Gütersloh geht es in der Auftaktrunde zu Verbandsligist Rostocker FC, Nürnberg und Ingolstadt haben mit dem 1. FC Riegelsberg und FFC Wacker München jeweils Mannschaften aus der Regionalliga Süd vor sich.

Insgesamt sind 48 Mannschaften für die neue Pokalsaison 2022/2023 qualifiziert. Dabei erhalten alle zwölf Teams der vergangenen Spielzeit aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga sowie die vier bestplatzierten Mannschaften aus der 2. Frauen-Bundesliga der Vorsaison ein Freilos und greifen erst in der zweiten Runde in den Wettbewerb ein.

Erste Runde vom 20.-22. August

Gelost wurde am Freitagnachmittag auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main, die DFB-Vizepräsidentin Frauen- und Mädchenfußball Sabine Mammitzsch agierte dabei als Losfee und loste in insgesamt zwei regional unterteilten Gruppen 16 Partien aus. Die erste Runde wird vom 20. bis 22. August ausgetragen.

Die zweite Runde findet vom 10. bis 12. September 2022 statt, knapp zwei Monate später folgt das Achtelfinale vom 19. bis 21. November. Das Viertelfinale wartet dann am 28. Februar und 1. März 2023, gefolgt vom Halbfinale am 15./16. April 2023. Das Endspiel findet am 18. Mai 2023 im Rhein-Energie-Stadion in Köln statt.

Die Paarungen

Gruppe Nord:

Holstein Kiel (RL Nord) - VfL Bochum (RL West)

Magdeburger FFC (RL Nordost) - SV Berghofen (RL West)

Rostocker FC 1895 (Mecklenburg-Vorpommern/Verbandsliga) - FSV Gütersloh (2.FBL)

Türkiyemspor Berlin 1978 (RL Nordost) - Eimsbütteler TV (RL Nord)

VfL Jesteburg (RL Nord) - SV Henstedt-Ulzburg (RL Nord)

ATS Buntentor (RL Nord) - Hamburger SV (RL Nord)

BSG Stahl Brandenburg (Brandenburg/Landesliga) - FC Viktoria 1889 Berlin (RL Nordost)

VfR Warbeyen (RL West) - Borussia Bocholt (RL West)

Gruppe Süd:

Saalfeld Titans (Thüringen/Verbandsliga) - Karlsruher SC (RL Süd)

SV Elversberg (RL Südwest) - 1. FFC 08 Niederkirchen (RL Südwest)

SV 67 Weinberg (RL Süd) - SC 13 Bad Neuenahr (RL Südwest)

1. FC Saarbrücken (RL Südwest) - SV Hegnach (RL Süd)

SC Fortuna Köln (RL West) - Chemnitzer FC (Sachsen/Landesliga)

1. FC Riegelsberg (RL Südwest) - 1. FC Nürnberg (2.FBL)

TSV Jahn Calden (RL Süd) - TSV Alemannia Freiburg-Zähringen (Südbaden/Verbandsliga)

FFC Wacker München (RL Süd) - FC Ingolstadt (2.FBL)

[dfb]