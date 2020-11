Erste K.o.-Runde: Wolfsburg gegen Subotica, Bayern gegen Ajax

Die beiden Vertreter aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga haben bei der Auslosung zur Runde der letzten 32 in der UEFA Women's Champions League lösbare Aufgaben erhalten. Der Deutsche Meister und Vorjahresfinalist VfL Wolfsburg trifft zunächst auswärts auf den serbischen Serienmeister Spartak Subotica, Vizemeister FC Bayern München bekommt es ebenfalls zuerst auf fremdem Platz mit dem niederländischen Vizemeister Ajax Amsterdam zu tun.

Der VfL traf schon in der Saison 2015/2016 auf die Serbinnen, setzte sich damals auf dem Weg ins Endspiel ebenfalls in der Runde der letzten 32 nach einem 0:0 in Subotica zuhause mit 4:0 durch. Für die Münchnerinnen kommt es im ersten Pflichtspiel gegen Ajax zu einem Wiedersehen mit ihren Ex-Spielerinnen Lucie Vonkova und Stefanie van der Gragt. Die Hinspiele werden am 9. oder 10. Dezember ausgetragen, die Rückspiele am 15. oder 16. Dezember.