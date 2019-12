Erste drei Spieltage nach der Winterpause sind terminiert

Der DFB hat die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 21 bis 23 in der 3. Liga vorgenommen. Es handelt sich um die ersten drei Spieltage nach einer fünfwöchigen Winterpause.

Der Startschuss ins neue Jahr erfolgt am Freitag, 24. Januar, mit dem Heimspiel des F.C. Hansa Rostock gegen den Halleschen FC. Das Samstagsprogramm des 21. Spieltags beinhaltet unter anderem das Duell der Zweitligaabsteiger MSV Duisburg und FC Ingolstadt sowie die Partie des 1. FC Magdeburg gegen den FSV Zwickau. Am Sonntag (ab 13 Uhr) treffen mit dem TSV 1860 München und Eintracht Braunschweig zwei Deutsche Meister der 1960er-Jahre aufeinander. Den Schlusspunkt des Spieltags setzen am Montag der 1. FC Kaiserslautern und die SG Sonnenhof Großaspach. Für die Großaspacher ist es der erste Montagstermin in der laufenden Saison. Gleichzeitig ist es die Begegnung mit der geringsten Reisedistanz des Spieltags (178 Kilometer).

HFC und Viktoria eröffnen 22. Spieltag

Eine Woche später ist die SG Sonnenhof erneut am Montagabend im Einsatz, diesmal zuhause. Gegner sind die Würzburger Kickers. Zwischen beiden Klubs liegen 126 Kilometer, dies ist die zweitgeringste Entfernung des 22. Spieltags. Eingeläutet wird das Wochenende am Freitagabend, 31. Januar, vom Halleschen FC und FC Viktoria Köln. Am Samstag empfängt der SC Preußen Münster den derzeitigen Spitzenreiter aus Duisburg, Ingolstadt hat es zuhause mit Kaiserslautern zu tun, Rostock muss zum FC Bayern München II. Am Sonntag (ab 13 Uhr) spielt der SV Waldhof Mannheim gegen den 1. FC Magdeburg, eine Stunde später ist Anpfiff beim FSV Zwickau gegen den TSV 1860 München.

Der 23. Spieltag beginnt mit einem weiteren Highlight: Im Freitagsspiel treffen am 7. Februar mit dem MSV Duisburg und Eintracht Braunschweig zwei Schwergewichte aufeinander. Der Samstag steht nicht zuletzt im Zeichen der Begegnung zwischen dem TSV 1860 München und Waldhof Mannheim. Das Montagsspiel bestreiten der FC Carl Zeiss Jena und FSV Zwickau, hierbei handelt es sich um die kürzeste Anreise des Spieltags (83 Kilometer).

Festes Spieltagsformat der 3. Liga

Die Regelspieltage der 3. Liga folgen einem festen und verbindlichen Spieltagsformat:

Ein Spiel am Freitag (19 Uhr)

Sechs Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

Zwei Spiele am Sonntag (13 und 14 Uhr)

Ein Spiel am Montag (19 Uhr)

Alle Spiele sind live und in voller Länge bei MagentaSport zu sehen. Freitags, sonntags und montags überträgt MagentaSport exklusiv live - ebenso an Wochenspieltagen. Samstags zeigen die Dritten Programme der ARD im Free-TV ausgewählte Spiele zusätzlich live. Die Highlights der 3. Liga sind unter anderem wöchentlich in der ARD-Sportschau, den Sportsendungen der Dritten Programme sowie am späten Montagabend in "3. Liga pur" bei Sport1 zu sehen.

[jb]