Erste DFB-Pokalrunde zeitgenau angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den TV-Partnern die erste DFB-Pokalrunde der Saison 2022/2023 zeitgenau angesetzt. Am letzten Juli-Wochenende stehen 30 Begegnungen an, zwei weitere Partien werden Ende August ausgespielt. Das ZDF überträgt am Freitag, 29. Juli (ab 20.45 Uhr), das Duell von Drittligist 1860 München mit Vizemeister Borussia Dortmund. Sky überträgt wie gewohnt alle 32 Partien der ersten Pokalrunde live

Eröffnet wird die erste Hauptrunde am Freitag, 29. Juli (ab 18 Uhr, live auf Sky), mit drei Spielen: Oberligist TSG Neustrelitz hat Zweitligist Karlsruher SC zu Gast, Regionalligist 1. FC Kaan-Marienborn 07 trifft auf Zweitligist 1. FC Nürnberg und Drittligist SG Dynamo Dresden auf Bundesligist VfB Stuttgart. Das erste Pokalwochenende beschließen Zweitligist 1. FC Magdeburg und Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt am Montag, 1. August (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky).

Den Abschluss der ersten Runde machen zwei aktuelle Titelträger: Am Dienstag, 30. August (ab 20.45 Uhr, live im ZDF und bei Sky), empfängt Regionalligist FC Teutonia 05 Ottensen den Pokalsieger RB Leipzig. Am Mittwoch, 31. August (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky), entscheidet sich zwischen Drittligist FC Viktoria Köln und Meister FC Bayern München, wer als letzter Verein in die zweite Pokalrunde einzieht.

[dfb]