Eröffnungsspiel: Was Fans wissen müssen

Es geht wieder los: Am Freitag (ab 19.15 Uhr, live auf Eurosport und MagentaSport) eröffnet Eintracht Frankfurt die Spielzeit 2022/2023 in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga im Deutsche Bank Park gegen Vizemeister FC Bayern München. Parken, Tageskasse, Rahmenprogramm - DFB.de fasst alles zusammen, was Zuschauer*innen zum Besuch im Deutsche Bank Park wissen müssen.

Tickets

Über fbl.tickets mit Direktlink zum Ticketshop der Eintracht können noch Karten für die Partie gesichert werden. Vor Ort werden auch folgende Tageskassen geöffnet sein:

- Haupteingang, E1

- Altes Radstadion, E2

- Wintersporthalle, E4

Parken

Am Spieltag werden die Parkplätze Waldparkplatz, Gleisdreieck und Isenburger Schneise ab 16.15 Uhr geöffnet sein. Die Parkgebühr beträgt sechs Euro pro Pkw. Fans des FC Bayern München werden gebeten, den Waldparkplatz zu nutzen.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

S-Bahn

Vom Frankfurter Hauptbahnhof (Tiefgeschoss) mit den S-Bahn Linien S8, S9 in Richtung "Frankfurt Flughafen/Airport", "Wiesbaden Hauptbahnhof" Ausstieg "Stadion". Vom Frankfurter Hauptbahnhof (Haupthalle) mit der S-Bahn Linie S7 in Richtung "Riedstadt-Goddelau" Ausstieg "Stadion".

Straßenbahn

Vor dem Hauptbahnhof fahren am Spieltag Straßenbahnen (Linie 21) zur Station "Stadion".

Bus

Vom Südbahnhof aus fährt die Linie 61 über Frankfurt Niederrad Richtung Stadion. Haltestellen sind dann "Stadionbad" oder "Osttribüne".

Weitere Verbindungen bestehen mit den planmäßigen Zügen der Linien RE2 und RE3 bis/ab Bahnhof Frankfurt-Niederrad. Ab Frankfurt-Niederrad sind es circa 25 Minuten Fußweg bis zum Deutsche Bank Park.

Einlass

Die Tore des Deutsche Bank Parks öffnen zwei Stunden vor Anpfiff um 17.15 Uhr. Der Einlass ist über alle üblichen Stadioneingänge möglich. Um 18 Uhr öffnet die Fanmeile.

Museum

Mit Stadionöffnung um 17.15 Uhr öffnen auch die Türen des Eintracht Museums. Bis zum Anpfiff haben Besucher*innen hier die Möglichkeit, ein Foto mit dem Champions-League-Pokal der Frauen zu machen. Von 18.00 Uhr bis 18.45 Uhr findet zudem gegenüber vom Museum die Waldtribüne mit Heidi Herbst (Trainerin und ehemalige Spielerin), Helga Altvater (ehemalige Schiedsrichterin), Renate Lingor (ehemalige deutsche Nationalspielerin) sowie Vertretern des neu gegründeten Eintracht-Fanclubs "Adlerträgerinnen" statt.

Rahmenprogramm

Zum Eröffnungsspiel wird es eine Stadionmagazin geben, das im Stadion kostenlos verteilt sowie als ePaper am Freitag erscheinen wird. Vor Ort wird es die Möglichkeit geben, ein Foto mit der Meisterschale zu machen. Außerdem wird Attila vor dem Spiel eine Runde durchs Stadion drehen.

Auf dem Platz werden kurz vor Anpfiff einige Ehrungen aufgrund der Erfolge bei der Europameisterschaft und der Copa América stattfinden.

Sehbehindertenreporter

Für ein barrierefreies Fußball-Erlebnis werden unsere Sehbehindertenreporter im Einsatz sein.

Bezahlmöglichkeit

Das Payment-System mainpay, das in Kooperation mit Deutsche Bank und Mastercard entwickelt wurde, ermöglicht das kontaktlose Bezahlen für alle Stadionbesucher*innen via Smartphone oder Apple Watch. Ein Aufladen von Guthaben ist dabei nicht notwendig, die Abbuchungen erfolgen direkt per Lastschrift von dem hinterlegten Bankkonto.

Verbotene Gegenstände und Stadionordnung

Bitte die Stadionordnung beachten, auch hinsichtlich verbotener Gegenstände.

