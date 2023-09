Ernst, Rothe und Tresoldi nachnominiert

Personelle Wechsel im deutschen U 21-Kader: Torwart Noah Atubolu (SC Freiburg), Defensivspieler Marco John (TSG Hoffenheim) sowie Angreifer Nelson Weiper (1. FSV Mainz 05) sind angeschlagen und stehen für die nächsten beiden Länderspiele nicht zur Verfügung. Für sie wurden Tjark Ernst (Hertha BSC), Tom Rothe (Holstein Kiel) und Nicoló Tresoldi (Hannover 96) nachnominiert.

Am Freitag (ab 18.15 Uhr, live auf ProSieben MAXX) trifft das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken auf die Ukraine. Am Dienstag, 12. September (ab 19 Uhr, live auf ProSieben MAXX), startet die Mannschaft in Pristina gegen Gastgeber Kosovo in die Qualifikation für die U 21-Europameisterschaft 2025 in der Slowakei.

[ke]