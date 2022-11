Erneutes 2:2 gegen die Türkei

Die deutschen U 17-Junioren haben sich auch in ihrem zweiten Vergleich in Antalya 2:2 (0:1) von der Türkei getrennt. Wie schon im ersten Duell am Freitag fiel der Ausgleichstreffer erneut in der Schlussphase, dieses Mal für die türkischen Gastgeber durch Recep Yalin Dilrek (84.).

Zuvor hatten Noah Darvich vom SC Freiburg und Eliot Bujupi vom VfB Stuttgart mit einem Doppelschlag in der 50. und 54. Minute die frühe türkische Führung durch Kebir Ali Canpolat (11.) für die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wück mehr als wettgemacht.

"Wir haben unser dominantes Spiel, das wir über 65 Minuten gezeigt haben, nicht über die Zeit gebracht", sagte Wück. "Wenn man seine Chancen vorne nicht nutzt, darf man hinten keine Fehler machen. Das ist uns heute nicht gelungen. Das Ergebnis ist aber in Ordnung, es waren gute Tests, gerade für die Spieler, die das erste Mal dabei waren."