Erkrankter Tah reist vorzeitig ab

Die deutsche Nationalmannschaft muss in der aktuellen Länderspiel-Phase einen weiteren Ausfall hinnehmen. Aufgrund eines grippalen Infekts ist Jonathan Tah aus dem Teamhotel der Nationalmannschaft in Dortmund am heutigen Mittwochvormittag abgereist. Der 23-Jährige von Bayer Leverkusen lief bisher achtmal für "Die Mannschaft" auf und wurde im vergangenen Sommer mit der U 21-Auswahl Vize-Europameister.

Am heutigen Mittwochabend (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) trifft das DFB-Team im Signal-Iduna-Park in Dortmund auf Argentinien. Am kommenden Sonntag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) folgt in der EM-Qualifikation die Partie in Estland.