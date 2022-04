Erinnerung an Sepp Herberger: Sondermünze an Mannheims OB überreicht

In diesem Jahr jährt sich der Geburtstag der Trainer-Legende Sepp Herberger zum 125. Mal. Zu diesem besonderen Ereignis erscheint eine offizielle Münz-Sonderprägung, die in Zusammenarbeit zwischen der DFB-Stiftung Sepp Herberger und dem Bochumer Unternehmen EuroMint - Europäische Münzen und Medaillen GmbH entstanden ist.

Heute überreichte Tobias Wrzesinski, Geschäftsführer der DFB-Stiftung Sepp Herberger, gemeinsam mit Michael Herberger, Urgroßneffe von Sepp Herberger und stv. Vorsitzender des Kuratoriums der DFB-Stiftung Sepp Herberger, und Fußballtrainer Klaus Schlappner das erste Exemplar der Münze an Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz.

"Sepp Herberger ist in Mannheim geboren und reifte als Spieler des SV Waldhof Mannheim zum Fußball-Nationalspieler. Mit dem VfR Mannheim wurde er anschließend unter anderem Süddeutscher Meister", sagt Tobias Wrzesinski, Geschäftsführer der DFB-Stiftung Sepp Herberger. "Sepp Herberger hat sich stets zu seinen Mannheimer Wurzeln bekannt. Es ist deshalb ein schönes Zeichen, dass die erste Sonderprägung an den Oberbürgermeister seiner Heimatstadt geht. Gemeinsam mit Dr. Peter Kurz und der Stadt ist es uns ein großes Anliegen, das Andenken an Sepp Herberger gerade in Mannheim lebendig zu halten", so Wrzesinski weiter.

"Einer der bedeutendsten Gestalter der deutschen Fußballgeschichte"

Der Oberbürgermeister erinnerte an die sportliche Karriere aber auch an das große soziale Engagement Sepp Herbergers: "Sepp Herberger war einer der bedeutendsten Gestalter der deutschen Fußballgeschichte und einer der bekanntesten Söhne unserer Stadt. Er hat uns in seiner Karriere als Fußballer und Trainer begeistert und nicht nur sportlich, sondern auch sozial viel erreicht. Seine bemerkenswerte Karriere und sein Engagement sind bis heute Vorbild für viele. Sein Motto "Wer oben ist, darf die unten nicht vergessen" lebt in der Stiftung und in der Gesellschaft bis heute fort. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich - als Vertreter der Heimatstadt Sepp Herbergers - die erste Prägung dieser Sonderedition entgegennehmen kann", so Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz.

Die Jubiläumsmünze erscheint in einer Silber- und einer Goldprägung. Ein Teil des Erlöses der neuen Sondermünze kommt der Arbeit der DFB-Stiftung Sepp Herberger zugute.

[dfb]