Eric Martel: "Wir harmonieren als Team"

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft kann am Freitag (ab 18.15 Uhr, live auf SAT.1) in Osnabrück gegen Ungarn das Ticket für die Europameisterschaft in Rumänien und Georgien (9. Juni bis 2. Juli 2023) lösen. Aus der Vorbereitung in Halle Westfalen haben sich Armel Bella Kotchap und Eric Martel in einer digitalen Medienrunde den Fragen der Presse gestellt. Die wichtigsten Aussagen, zusammengefasst auf DFB.de.

Armel Bella Kotchap über...

... den Wiedereinstieg nach der Spielpause: Der Einstieg war recht mühsam, nach der Spielpause waren die Beine doch relativ schwer. Ich habe die zwei Tage gut genutzt, um wieder zu Kräften zu kommen.

... seine erste Bundesliga-Saison: Natürlich gibt es mal gute und mal schlechte Tage, aber insgesamt bin ich mit meiner ersten Saison in der Bundesliga zufrieden und bin gut in der Liga angekommen. Auch für uns als Team (VfL Bochum, Anm. d. Red.) war die Saison relativ erfolgreich. Wir hatten Höhen und Tiefen, aber man muss einfach versuchen, sich täglich zu verbessern.

... die Saison mit der U 21: Wir haben eine hohe Qualität im Kader und eine gute Saison gespielt. Jetzt wollen wir so schnell wie möglich das EM-Ticket lösen, am besten direkt am Freitag gegen Ungarn.

... Gegner Ungarn: Wir wissen, dass Ungarn ein starker Gegner ist. Im Hinspiel haben wir uns auch lange schwergetan. Aber der Trainer gibt uns guten Input, den werden wir versuchen umzusetzen.

Eric Martel über...

... die Erwartung an das Spiel: Es ist ein schönes Gefühl, nur noch einen Punkt für die Qualifikation zur EM zu brauchen. Wir werden versuchen, am Freitag unsere bestmögliche Leistung abzuliefern.

... seine Saison mit Austria Wien: Ich bin sehr zufrieden. Wir haben uns in der Saison überragend entwickelt und uns am Ende für den internationalen Wettbewerb qualifiziert.

... den Gegner am Freitag: Wir nehmen Ungarn sehr ernst. Es wird kein leichtes Spiel, aber wir werden trotzdem versuchen, auf Sieg zu spielen.

... die Stärken der Mannschaft: Wir harmonieren als Team. Das Spiel gegen Israel hat gezeigt, dass wir gut als Mannschaft agieren. Es war sicher nicht unser bestes Spiel, aber schlussendlich haben wir die drei Punkte mitgenommen.

