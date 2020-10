Eric Martel erstmals in Leipziger Profikader

Sein Bundesligadebüt ist für U 19-Nationalspieler Eric Martel (18) näher gerückt. Zuletzt gehörte der Innenverteidiger erstmals zum Profikader von RB Leipzig. Sogar schon einen Schritt weiter ist der ebenfalls erst 18 Jahre alte Mittelfeldspieler Rocco Reitz von Borussia Mönchengladbach. Die DFB.de-Splitter aus der A-Junioren-Bundesliga.

RB Leipzig: Angreifer Noah Ohio aus der U 19 von RB Leipzig sorgte am 4. Spieltag in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga für eine Saisonbestmarke. Der 17 Jahre alte Angreifer (71./80./83.) erzielte im Derby bei Dynamo Dresden (5:1) innerhalb von zwölf Minuten den staffelübergreifend schnellsten Dreierpack dieser Spielzeit. Die bisherige Bestmarke hatte Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund aufgestellt. Für seine drei Treffer in der Staffel West in der Partie beim SC Preußen Münster (5:0) benötigte der deutsche U 20-Nationalspieler 16 Minuten. Den Leipzigern stand in Dresden Innenverteidiger Eric Martel nicht zur Verfügung. Stattdessen gehörte der U 19-Nationalspieler und Kapitän der A-Junioren erstmals zum Bundesliga-Aufgebot von Cheftrainer Julian Nagelsmann. Zum Einsatz kam der 18-Jährige gegen Hertha BSC (2:1) allerdings noch nicht.

VfL Wolfsburg: Das Fazit von Christian Wimmer, U 19-Trainer beim VfL Wolfsburg, fiel nach dem 1:1 beim Aufsteiger FC Viktoria Berlin und damit dem ersten Punktgewinn in dieser Saison in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga zweigeteilt aus. "Wie erwartet war es ein Spiel mit Kampf um den ersten und zweiten Ball", so der 35-Jährige, der bis zum Sommer noch die U 15 der "Wölfe" betreut hatte. "Die Aufgaben in der Defensive haben wir grundlegend erfüllt und nur wenig zugelassen. Bereits frühzeitig konnten wir in Führung gehen. Sicherlich hätten wir noch nachlegen können, aber unser Spiel mit Ball hat mir nicht gefallen. Nun ist jedoch der erste Punkt da. Wir wollen und müssen uns weiter stabilisieren." Am Samstag (ab 11 Uhr) geht es für den VfL Wolfsburg mit dem Heimspiel gegen den FC Energie Cottbus weiter.

Borussia Mönchengladbach: Das zurückliegende Wochenende hielt für Rocco Reitz von Borussia Mönchengladbach einen besonderen Moment bereit. Der 18-Jährige, der zu Saisonbeginn noch für die U 19 in der Staffel West der A-Junioren Bundesliga auf dem Feld stand, gab sein Bundesligadebüt. Dabei gehörte der Mittelfeldspieler, der seit seiner Geburt Vereinsmitglied ist und alle Nachwuchsmannschaften der "Fohlen" durchlaufen hat, im Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 (3:2) sogar zur Startelf. "Ein bisschen nervös war ich direkt vor dem Anpfiff natürlich auch, aber das hat sich nach den ersten Minuten und den ersten Ballkontakten gelegt", so Reitz. "Danach war es einfach nur der Oberhammer, für Borussia in der Bundesliga auf dem Platz zu stehen. Es war ein überragendes Gefühl." Die U 19 der Borussia wird am kommenden Wochenende nicht im Einsatz sein. Die Partie gegen Arminia Bielefeld wurde wegen eines Corona-Falls abgesagt. Die ebenfalls verschobene Begegnung vom 4. Spieltag gegen den VfL Bochum wurde inzwischen für Samstag, 14. November (ab 11 Uhr), neu terminiert.

FC Schalke 04: Seit Juli 2019 steht der belgische Junioren-Nationalspieler Ardy Mfundu beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Wegen einer langwierigen Verletzung wartet der 17 Jahre alte Abwehrspieler aber auch fast 17 Monate später noch auf seinen ersten Einsatz im Trikot der "Knappen". Nach seiner langen Pause macht Mfundu inzwischen aber gute Fortschritte und kann zumindest schon Teile des Mannschaftstraining unter der Regie von U 19-Trainer Norbert Elgert mitmachen. Für das Heimspiel in der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga am Samstag (ab 11 Uhr) gegen den SC Paderborn 07 ist er aber noch keine Option. Gleiches gilt wohl auch für seinen Zwillingsbruder Jordy Mfundu, der als Stürmer ebenfalls zum S04-Aufgebot gehört, sowie Franck Tehe, Louis Köster und Gideon Guzy, die zuletzt ebenfalls verletzungsbedingt pausieren mussten. Nach dem jüngsten 4:0 bei Fortuna Düsseldorf (Elgert: "Eine bärenstarke Leistung des Teams") belegt Schalke 04 Platz drei.

Karlsruher SC: Kurz nach der Fertigstellung eines neuen Kunstrasens ist beim Karlsruher SC nun der Startschuss zum nächsten, bisher größten Bauabschnitt eines Gesamtkonzepts zur Modernisierung des Nachwuchs-Trainingsgeländes gefallen. Unter anderem für die U 19, die in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren Bundesliga an den Start geht, entsteht nun bis Anfang 2021 ein neues Rasenspielfeld im Idealmaß (Linierung 105 Meter x 68 Meter; Bruttofläche 113 Meter x 73 Meter) und ein Nebenplatz für das Torwarttraining (Naturrasen; 47 Meter x 35 Meter). Ein Soccer-Court und zwei Fußballtennis-Plätze runden die Erweiterung ab. Beleuchtet wird der Bereich mit sechs LED-Flutlichtmasten. Die Kosten für den neuen Bauabschnitt betragen rund 1,5 Mio. Euro, die komplett durch die Mitte 2019 erfolgreich platzierte KSC-Fananlage finanziert werden. "Durch den neuen Kunstrasenplatz für die Nachwuchsmannschaften haben wir vor kurzem den ersten Schritt zu einer Verbesserung der Trainingsmöglichkeiten im Wildpark gemacht", erklärt KSC-Geschäftsführer Michael Becker. "Mit dem zweiten Bauabschnitt auf dem Germania-Gelände erweitern wir jetzt das Trainingsgelände nochmals deutlich, um wettbewerbsfähige Bedingungen zu bieten. Für die Zukunft des KSC ist das essenziell."

1. FSV Mainz 05: Mit drei Siegen aus drei Partien und 11:2 Toren steht für die U 19 des 1. FSV Mainz 05 in der Staffel Süd/Südwest die optimale Ausbeute zu Buche. Zuletzt gab es ein 4:0 beim bisherigen Tabellenführer FC Bayern München. "Wir wussten, dass wir auf eine Topmannschaft treffen, die über eigenen Ballbesitz kommen möchte", so FSV-Trainer Benjamin Hoffmann. "Wir haben deshalb versucht, es ihnen schwer zu machen und ihnen wenig Räume zu geben, in die sie hineinstoßen können. Die Jungs waren sehr diszipliniert und eifrig in der defensiven Ordnung und haben sich gequält. Dann haben wir die Chancen, die wir nach vorne bekommen haben, sehr gut genutzt und waren brutal effizient. Wir haben die Nadelstiche sehr gut gesetzt." Ein Sonderlob vom 41-Jährigen gab es für Maarten Klöppel, der erstmals in dieser Spielzeit zur Startelf gehörte. "Maarten, der ein wirklich sensationelles Spiel abgeliefert hat, war für mich Matchwinner. Er kommt für Danny Schmidt rein, erledigt die Aufgabe eins zu eins und erzielt das wichtige 1:0, das uns Sicherheit gibt. Das freut mich einfach, dass die Jungs, die dann zu Saisonbeginn vielleicht nicht immer von Anfang an gespielt haben, sich dann auch für den Aufwand belohnen."