ERGO ist offizieller nationaler Partner der UEFA EURO 2024

Die ERGO Group AG tritt bei der UEFA EURO 2024 als offizieller nationaler Versicherungspartner auf. Außerdem ist das Unternehmen im Rahmen des Turniers mit 51 Spielen in zehn deutschen Städten exklusiver "Presenting Partner" des Volunteer-Programms.

Damit leistet ERGO einen aktiven Beitrag zur Gastgeberrolle Deutschlands: Zum ersten Mal organisieren die UEFA und die zehn Austragungsstädte gemeinsam dieses Programm, bei dem rund 16.000 Freiwillige als ehrenamtliche Helfer für die Heim-EM gesucht werden. Sie werden die Fans aus aller Welt in den deutschen Austragungsorten begrüßen und vor Ort unterstützen, um ihnen ein angenehmes und reibungsloses Fußballerlebnis zu ermöglichen - ganz im Sinne von ERGOs neuem Markenclaim "Einfach, weil's wichtig ist". Bewerbungen sind ab heute und damit genau ein Jahr vor Beginn des Turniers, möglich. Weitere Informationen dazu gibt's hier.

"Wir glauben an die verbindende Kraft des Fußballs"

"Es ist uns eine große Freude, Partner der kommenden Fußball-Europameisterschaft in unserem Heimatmarkt zu sein", sagt Dr. Lena Lindemann, Mitglied des Vorstands der ERGO Group AG und verantwortlich für Personal Deutschland, Personal International und Allgemeine Dienste. "Wir werden unsere langjährige Erfahrung im Sport-Sponsoring nutzen, um Deutschland als Top-Gastgeberland bei unseren internationalen Gästen zu präsentieren und dieses besondere Ereignis mit unseren Kundeninnen und Kunden, Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam zu feiern. Getreu dem Motto der UEFA EURO 2024 'United by Football. Vereint im Herzen Europas' glauben wir an die verbindende Kraft des Fußballs."

UEFA-Marketingleiter Guy-Laurent Epstein ergänzt: "ERGO ist ein langjähriger Unterstützer und Partner des Fußballs in Deutschland und passt daher perfekt als Partner der UEFA EURO 2024. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ERGO beim Volunteer-Programm der UEFA EURO 2024. Denn die 16.000 Volunteers werden während des gesamten Turniers eine äußerst wichtige und wertvolle Rolle spielen und jeden Fan im Gastgeberland willkommen heißen."

Das Engagement von ERGO im Rahmen der UEFA EURO 2024 ist Teil des langfristig angelegten, strategischen Sport-Sponsorings des Unternehmens. Bereits seit 2016 ist die ERGO Group AG Partner des DFB-Pokals und seit 2022 "Offizieller Versicherungspartner des Deutschen Fußball-Bundes". ERGO ist Partner der Nationalmannschaften der Männer, Frauen und U 21. Ebenso unterstützt das Unternehmen die DFB-Akademie und das Amateurfußballportal FUSSBALL.DE. Die breit angelegte Kooperation ergänzt die bestehende Partnerschaft zwischen ERGO und dem Deutschen Fußball-Bund rund um den DFB-Pokal der Männer und das Pokalfinale der Frauen, die im Zuge der erweiterten Zusammenarbeit ebenfalls bis zum Sommer 2026 verlängert wurde. ERGO ist darüber hinaus weiterhin Titelpartner des "DFB-ePokal powered by ERGO", dem weltweit einzigartigen eFootball-Pokalwettbewerb für Amateur- und Profigamer.

[dfb]