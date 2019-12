"Erfolgsserie fortsetzen": U 16 testet doppelt gegen Tschechien

Die letzten beiden Länderspiele des Jahres stehen an: DFB-Trainer Michael Prus geht mit einem 22-köpfigen Kader in die Duelle der duetschen U 16-Nationalmanschaft gegen die Tschechische Republik.

Heute (ab 15 Uhr) steigt in Seligenporten der erste Vergleich mit den Osteuropäern, ehe am Montag (ab 11 Uhr) in Bogen die letzte Begegnung des Kalenderjahres ansteht. Tickets sind sowohl für die erste als auch die zweite Partie im DFB-Ticketshop erhältlich.

Die Startelf: Backhaus - Anubodem, Ceesay, Cisse, Canea, Hansen, Bunk, Dell'Erba, Kojic, Frauendorf, Diehl.

Prus: "Wir hoffen auf einen erfolgreichen Jahresabschluss"

"Nach den beiden Siegen gegen Finnland möchten wir unsere Erfolgsserie auch gegen die Tschechen fortsetzen", sagt Prus. "Wir erwarten einen kampfstarken, aber auch technisch versierten Gegner. Wir hoffen auf einen erfolgreichen Jahresabschluss. Trotzdem wollen wir erneut einigen jungen Spielern die Möglichkeit geben, ihr erstes Juniorenländerspiel zu absolvieren. Es werden auch einige Spieler aus dem Bayerischen Fußball-Verband dabei sein, die sich über ihr 'Heimspiel' in Seligenporten und Bogen besonders freuen dürfen."

Die deutsche U 16-Auswahl hat in den bislang vier Saisonspielen drei Siege gelandet und eine Niederlage hinnehmen müssen. Zum Auftakt verlor das Prus-Team 0:1 gegen Österreich, die zweite Partie gewann Deutschland mit 2:1, ehe im Oktober zwei Erfolge in Finnland (2:1 und 3:1) folgten.

"Für diesen Jahrgang geht es dann Anfang Januar mit dem Trainingslager in La Manga weiter", sagt Prus mit Blick auf die Aufgaben im kommenden Jahr, wenn zunächst das obligatorische Wintertrainingslager und im Februar ein UEFA-Entwicklungsturnier in Portugal anstehen.

[dfb]