Erfolgreicher Turnierstart gegen Israel

Erfolgreicher Start ins neue Länderspieljahr mit Licht und Schatten: Die deutsche U 17-Nationalmannschaft hat zum Auftakt des Vier-Nationen-Turniers mit 3:2 (2:1) gegen Israel gewonnen. Dabei zeigte das neuformierte Team von DFB-Trainer Michael Prus im Sportpark Nord in Bonn Moral und Kampfgeist.

"Wir haben uns das Leben mal wieder selbst schwer gemacht", sagte Prus. "Das fängt schon mit dem Gegentor in der ersten Minute an." Vor allem haderte der Coach mit der Chancenverwertung: "Zwar haben wir den frühen Rückstand gut verkraftet, aber wir machen aus unseren Möglichkeiten einfach zu wenige Tore. Und das ist schade. Ein drittes Tor zur richtigen Zeit - natürlich ist ein spätes auch schön -, um etwas Abstand bei diesem heißen Wetter herzustellen, wäre gut gewesen."

Weitere Turnierspiele gegen Dänemark und Italien

Nach dem frühen 0:1 durch Ron Talmi (1.) drehte Schalkes Taycan Etcibasi mit einem Doppelpack die Partie (18., 30.) vor 571 Zuschauern. In der Schlussphase glich Israel durch Yaniv Perez aus (79.), doch der eingewechselte Montrell Culbreath von Bayer Leverkusen sorgte in der 84. Minute für den ersten Sieg im ersten Spiel der Saison und des Turniers.

Weiter geht es für den deutschen Nachwuchs am Samstag (ab 16 Uhr) in Hennef gegen Dänemark, ehe es zum Abschluss am Dienstag (ab 11 Uhr) erneut in Bonn zum Klassiker gegen Italien kommt.

Das Turnier dient dem Prus-Team als Vorbereitung auf die erste EM-Qualifikationsrunde im Oktober, bei der die U 17 in Liechtenstein auf den Gastgeber, Finnland und die Ukraine trifft.

