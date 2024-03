Erfolgreicher Test: U 16 schlägt Italien

Die deutsche U16-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in den Länderspieldoppelpack gegen Italien in Pirmasens gestartet. Das Team von Marc-Patrick Meister setzte sich im ersten Spiel souverän mit 3:0 (2:0) gegen den italienischen Nachwuchs durch. Am Montag (ab 11 Uhr), trifft die deutsche U 16 erneut auf die "Gli Azurri".

Die DFB-Auswahl startet mit viel Schwung in die Partie und ging bereits in der fünften Minute durch Lennart Karl in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff legte Alexander Staff nach und netzte zum 2:0-Halbzeitstand ein. Nach dem Seitenwechsel schraubte Can Armando (49.) das Ergebnis in die Höhe, per Foulelfmater traf er zum 3:0-Endstand.

Vom 10. bis 13. Juni wartet zum Abschluss des Länderspieljahres ein weiterer Lehrgang mit einem abschließenden Länderspiel auf den Jahrgang. Gegner und Spielort stehen noch nicht fest.

[dfb]