Erfolgreicher Mittag: U 17 mit zwei Siegen gegen Belgien

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft hat zwei Kurztestspiele, die der Vorbereitung auf die bevorstehende EM-Qualifikation dienen, gewonnen. In Harsewinkel setzte sich das neuformierte Team von DFB-Trainer Michael Prus gegen Belgien im ersten 45-Minuten-Match 2:1 durch. Und auch im anschließenden Vergleich über dieselbe Distanz durfte das deutsche Team am Ende jubeln: Der Dortmunder Samuel Bamba erzielte kurz vor dem Ende mit seinem zweiten Tor den 3:2-Siegtreffer. Damit geht das DFB-Team mit viel Selbstvertrauen in die anstehenden Duelle erneut gegen Belgien am Samstag (ab 11 Uhr) und am Montag (ab 11 Uhr) gegen Luxemburg.

"Wir haben seit Februar nicht gespielt, mit zwei Siegen sind wir jetzt natürlich optimal gestartet", sagte DFB-Trainer Michael Prus. "Beide Spiele waren sehr intensiv und mit hoher physischer Kraft aber dennoch technisch sauberen Aktionen. Die Mannschaften hatten richtig Spaß und es hat Freude gemacht, ihnen zuzuschauen. Solche umkämpften Spiele am Ende dann auch noch zu gewinnen, ist natürlich schön." Auch über die Einstellung der Neu-Nationalspieler war Prus voll des Lobes: "Wir haben auch Spieler mit dabei, die erstmals ein Länderspiel absolviert haben. Die Jungs haben alle ordentlich Dampf gemacht. Wir wollen am Samstag möglichst wieder alle Spieler einsetzten."

Spannung bis zum Schluss

Auf dem Trainingsgelände Klosterpforte leitete Raul Paula vom VfB Stuttgart bereits in der 4. Minute den Sieg im ersten Spiel ein. Verteidiger Ngufor Anubodem (Schalke 04) erhöhte in der 33. Minute auf 2:0, ehe Sekou Diawara noch auf 2:1 verkürzte. (37.).

Um sich einen Überblick über seinen 25-Mann-Kader zu verschaffen, schickte Prus im zweiten Spiel eine komplett neue Elf aufs Feld. Und erneut gelang der DFB-Auswahl ein Blitzstart. BVB-Stürmer Bamba traf bereits nach drei Minuten zum 1:0. In der Schlussviertelstunde ging es schließlich Schlag auf Schlag. Nolan Martens vom KRC Genk gelang zunächst der Ausgleich (30.) und nur vier Minuten später erzielte sein Teamkollege Raf Smekens die belgische Führung. Doch Tom Rothe (FC St. Pauli) brachte das deutsche Team mit seinem Tor zum 2:2 zurück (38.), Bamba traf schließlich kurz vor dem Abpfiff zum 3:2-Endstand (44.).

