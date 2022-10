Erfolgreicher "Aktionsspieltag Klimaschutz"

Der 3. Spieltag der FLYERALARM Frauen-Bundesliga stand unter einem ganz besonderen Motto und wurde dafür genutzt, um auf das Thema Klimaschutz aufmerksam zu machen. Nachdem bereits im DFB-Pokal der Frauen und DFB-Pokal der Männer sowie der 3. Liga im Zeichen des Aktionsspieltages gespielt wurde, stand dieser nun auch mit vielen einfallsreichen Aktionen in der Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga an.

Passend zum Aktionsspieltag Klimaschutz wurden alle Fans motiviert, auf ein klimafreundliches Transportmittel zu setzen und mit dem Fahrrad, dem öffentlichen Nahverkehr oder der Bahn anzureisen. Die Mannschaften wurden mit Eckfahnen an den Heimspielorten im Warming Stripes-Stil ausgestattet, um auf die Klimaerwärmung aufmerksam zu machen. Die Kapitäninnen liefen mit Spielführerinnenbinden aus nachhaltigem Material auf. Auch für das leibliche Wohl wurde auf spezielle Weise gesorgt: Der 1. FC Köln beispielsweise bot im Franz-Kremer-Stadion neben der klassischen Stadionwurst auch eine Champignon-Kräuterpfanne mit Grillkäse an der Essensbude an.

Beim VfL Wolfsburg stand sowohl das Heimspiel der VfL Frauen gegen Bayer 04 Leverkusen am Freitag als auch die Partie der Herrenmannschaft gegen den VfB Stuttgart am Samstag im Zeichen des Klimaschutzes. Alle VfL-Fans, die auf ein klimafreundliches Transportmittel setzten, hatten die Chance auf einen von 4000 Sofortgewinnen wie Freikarten, Shop-Gutscheinen und Stadionführungen. Außerdem installierte der VfL am AOK Stadion 25 bewachte und überdachte Stellplätze für Elektro-Räder.

Sondertrikots beim Aktionsspieltag

Der Sport-Club Freiburg setzte auf eine ganz besondere Aktion: Die Freiburgerinnen liefen beim 5:2-Sieg über die SGS Essen mit einem Sondertrikot unter dem Motto "Trink Leitungswasser!" auf. Ergänzend dazu informierte die Badenova an einem Stand zum Thema Trinkwasser, außerdem gab es eine kostenlose Trinkwasserstation. Nach dem Spieltag versteigert die Badenova und der Sport-Club unterschriebene Trikots zugunsten eines gemeinnützigen Klimaschutzprojekts.

Im Rahmen der gemeinsam gestarteten Spendenaktion, bei der alle teilnehmenden Vereine 100 Euro für jedes eigene geschossene Tor am Aktionsspieltag spenden, konnten bislang 18.500 Euro eingenommen werden. Nun kommen noch die 30 Tore aus der Frauen-Bundesliga hinzu. Der DFB wird die von den Vereinen erzielte Endsumme dann aus eigenen Mitteln verdoppeln. Die Spendengelder werden der gemeinnützigen Organisation "Sports for Future" übergeben, die Klimaschutzprojekte unterstützt. Konkret werden Schulen in Nigeria und dem Senegal unterstützt, beispielsweise bei der Anpflanzung von Bäumen und Anschaffung von Sportmaterialien.

[ag]