Erfolgreiche Qualifikation für den FIFAe Nations Cup

Die deutsche eNationalmannschaft, vertreten durch Umut "RBLZ_Umut" Gültekin und Dylan "DullenMike" Neuhausen, wusste nach dem erfolgreichen Abschneiden in der Gruppenphase des FIFAe Nations Online Qualifier auch in der K.o.-Runde zu überzeugen. Mit einem starken Auftritt im Achtelfinale gegen Polen sicherten sich die beiden eNationalspieler den Einzug ins Viertelfinale und damit die Qualifikation für den FIFAe Nations Cup in Kopenhagen.

Während Umut (4:1) und DullenMike (1:0) das Duell im Achtelfinale gegen Polen noch deutlich für sich entschieden, wurde es bereits im Viertelfinale enger. Die Begegnung gegen Schweden war von vielen 50/50-Situationen geprägt. Trotz einer guten Leistung musste sich Umut im ersten Spiel mit 2:3 gegen den Schweden Oliver "Oliboli" Uttgren geschlagen geben. Nachdem DullenMike seinen Gegner Olle "Ollelito" Arbin im Elfmeterschießen besiegte, kam es in Spiel drei zur Revanche zwischen Umut und Oliboli. Diesmal brachte Umut vom Anpfiff an sein eigenes Spiel durch und sicherte den Einzug ins Halbfinale.

Mit Portugal wartete im Halbfinale keine einfache Aufgabe auf das deutsche Duo und so sollte auch in dieser Begegnung erst das dritte Spiel über den Sieger entscheiden. Im ersten Match verlor Umut mit 2:4 gegen den Portugiesen Diogo "Tuga810" Pombo, im zweiten Spiel gewann DullenMike mit 4:1 gegen Diogo "Diogo" Mendes. Das Rematch des ersten Spiels war erneut extrem eng und endete nach der regulären Spielzeit mit 2:2. Im Elfmeterschießen hatte Umut das nötige Quäntchen Glück auf seiner Seite und entschied das Spiel für sich. Damit standen die beiden deutschen Akteure im Finale des FIFAe Nations Online Qualifier.

Finalniederlage gegen England

Dort traf die deutsche eNationalmannschaft auf das starke Duo aus England. Tom "Hashtag Tom" Leese belegt zurzeit den ersten Platz der europäischen FIFA.gg-Rangliste auf der PlayStation und gewann unter anderem den fünften European Online Qualifier. Sein Teamkamerad Donovan "Tekkz" Hunt gilt ebenfalls als einer der besten FIFA-Spieler der Welt. Der fünffache FUT Champions Cup-Gewinner hat sich nach einem schwachen Start in die Saison inzwischen in Form gespielt und macht das England-Duo zu einem der Spitzenteams auf internationaler Ebene.

Durch das 1:3 von Umut gegen Hashtag Tom und das 0:2 von DullenMike gegen Tekkz verlor Deutschland das Finale gegen England. Trotzdem haben sich die beiden eNationalspieler wichtige Seeding-Punkte für den FIFAe Nations Cup in Kopenhagen und 8000 Dollar Preisgeld gesichert.

Mehr Informationen zur eNationalmannschaft und dem FIFAe Nations Cup folgen auf der eFootball-Plattform sowie auf den DFB-eFootball-Socials. Auf dem offiziellen DFB-eFootball YouTube Kanal gibt es die Highlight-Videos des FIFAe Nations Online Qualifiers.