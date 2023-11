"Erfahrung sammeln": U 16 gegen Dänemark

Für die U 16-Juniorinnen geht es mit einem Doppelpack gegen Dänemark in die erste Länderspielmaßnahme unter Melanie Behringer. Heute (ab 18 Uhr) wartet in Sønderborg das erste Duell mit dem nördlichen Nachbarn, am Samstag (ab 11 Uhr) steht an selber Stelle der zweite Vergleich an. Die neue Cheftrainerin hat dafür Ende Oktober ihren 24-köpfigen Kader berufen.

"Seit diesem Sommer dürfen wir mit einem neuen Trainerteam die U 16-Juniorinnen begleiten", sagt Behringer. "Nach der Kennenlernphase und den ersten Lehrgängen bestreiten wir unsere ersten Länderspiele gegen Dänemark. Wir freuen uns sehr, uns jetzt auf internationaler Ebene zu messen und Erfahrung zu sammeln."

Die nächsten Länderspiele kommen erst im neuen Jahr auf die Mannschaft zu, dann nimmt die DFB-Auswahl vom 28. Januar bis 7. Februar 2024 an einem Turnier in Portugal teil. Dort warten drei Partien gegen bislang noch nicht bekannte Gegner.