Er konnte "Ungeheures bewegen": Zum Todestag von Egidius Braun

Er gilt als einer der populärsten Präsidenten in der Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Heute vor genau einem Jahr, am 16. März 2022, ist Egidius Braun im Alter von 97 Jahren verstorben.

Nach 15 Jahren als Schatzmeister hatte er am 24. Oktober 1992 den verstorbenen Hermann Neuberger als DFB-Präsident abgelöst. Die Wahl auf dem 34. DFB-Bundestag in Berlin erfolgte damals einstimmig. Braun sagte nach seiner Wahl: "Es ändert sich für den Menschen Braun gar nichts. Ich lasse mich nicht davon abhalten, sonntags im Kloster der Augustinnerinnen in Aachen-Walheim die Orgel zu spielen. Und ich werde weiterhin für die Kinder in Queretaro und andere soziale Anliegen da sein. Der DFB ist eine große gesellschaftspolitische Bewegung, die Ungeheures bewegen kann."

Der Mann hielt Wort, so lange er im Amt blieb, war er das soziale Gesicht des DFB. Das Präsidentenamt hatte er aufgrund gesundheitlicher Erwägungen am 28. April 2001 abgegeben, nach seinem Ausscheiden wurde im Juli 2001 die nach ihm benannte Stiftung gegründet.

[um]