ePokal: So läuft der Finaltag der Qualifier

Insgesamt 80 Teams haben es geschafft: Sie nehmen am Finaltag der Qualifier des DFB-ePokals powered by ERGO teil. Der findet schon bald statt. Alle Teilnehmer*innen, die auf der Xbox spielen, greifen am kommenden Freitag (12. Februar) wieder zum Controller. Auf der PlayStation 4 geht das Turnier eine Woche später weiter.

Noch sind 40 Mannschaften pro Konsole dabei, die sich bei verschiedenen Qualifikationsturnieren durchgesetzt hatten. Egal, ob bei einem der vier regionalen ePokal-Qualifier, bei den Landesverbands-Trophies oder zuletzt beim Club Qualifier – David muckte vielerorts gegen Goliath auf. Der SV Meppen zum Beispiel kegelte mit Bayer Leverkusen und Schalke 04 zwei stark eingeschätzte Teams aus dem Turnier. Auf regionaler Ebene überzeugten der SV Phönix Bochum und der VfL Stenum. Ob sich die beiden Qualifier-Sieger gegen größere Gegner behaupten können, wird der nun anstehende Finaltag zeigen.

Dann treiben wir es auf die Spitze mit den scheinbar ungleichen Duellen zwischen Amateuren und Profis. Am Donnerstag losen wir 20 Partien je Konsole aus, die jeweils freitagsabends gespielt werden. Wer sich in maximal drei Eins-gegen-Eins-Duellen durchsetzt, steht in der Hauptrunde des ersten nationalen eFootball-Pokalwettbewerbs der Welt. Und hat dann "nur" noch 31 Konkurrenten auf dem Weg zum Premierentitel.

[jf]