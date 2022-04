ePokal: DFB verzeichnet Rekordzahlen

Die Saison im DFB-ePokal powered by ERGO fand ihren krönenden Abschluss in einem attraktiven Finale, in dem sich die eFootball-Abteilung des FC St. Pauli souverän gegen Heidenheim mit einem 7:2 durchsetzte. Dank der überragenden Leistung durfte sich der FC St. Pauli über den Großteil des Preisgeldes von 50.000 Euro freuen.

Das Finale - als Abschluss der Playoff-Tage vom 31. März bis 3. April - wurde neben linearen Kanälen etwa auf ProSieben MAXX vorranging auf dfb_official, dem Twitchkanal des DFB, unter Moderation des DFB-Contentcreators Simon "XPAZZOO" Walter für die Community gestreamt und aufbereitet. Im Vergleich zum Vorjahr lag der Fokus zum Saisonabschluss 2022 verstärkt auf den digitalen Kanälen, so konnte dfb_official mit mehr als 945.000 Liveaufrufen eine Steigerung von mehr als 1000 Prozent auf der Digitalplattform Twitch verzeichnen.

Der Peak CCV konnte ebenfalls stark erhöht werden: Knapp 14.000 Fans fieberten gleichzeitig online dem Ausgang des nationalen eFootball-Topturniers entgegen. Die Gesamtzahl der "Hours Watched" während der kompletten vier Playoff-Tage konnten sich im Vergleich zu 2021 mit 92.000 knapp um den Faktor elf vervielfachen.

Insgesamt 2,6 Millionen Aufrufe dank Relaunch des DFB-Twitchkanals

Addiert ergeben die Aufrufe der Liveübertragung des Saisonabschlusses im DFB-ePokal auf allen Plattformen knapp 2,6 Millionen - der herausragende Erfolg lässt sich in erster Linie auf den Relaunch des DFB-Twitchkanals und der zielgruppenaffinen Produktion und Bewerbung des Liveevents zurückführen. Diese konzeptionelle Neuausrichtung, gestützt durch die originelle und authentische Contentkreation von XPAZZOO, wird der DFB auf Twitch in Form von mindestens 150 Liveübertragungen pro Jahr konsequent weiterführen.

Im Rahmen der Neuausrichtung des DFB-Twitchkanals mit "House Of Football" werden künftig nicht nur eFootball-Inhalte gespielt, auch Offlineturniere wie die Wettbewerbe der U-Nationalmannschaften, die Futsal-Bundesliga und der Futsal-Nationalmannschaft finden ein neues digitales Zuhause auf Twitch.

