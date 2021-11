Entzündung: Moukoko reist von der U 21 ab

In Absprache mit seinem Verein Borussia Dortmund reist Youssoufa Moukoko aus dem Mannschaftshotel der deutschen U 21-Nationalmannschaft ab. Grund dafür ist eine Entzündung am Auge. Somit steht der 16 Jahre alte Angreifer Cheftrainer Antonio Di Salvo für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele nicht zur Verfügung.

Die DFB-Auswahl trifft am morgigen Freitag (ab 18.15 Uhr, live auf ProSiebenMAXX) in Großaspach auf Polen und am kommenden Dienstag in Ingolstadt (ab 18.15 Uhr, live auf ProSiebenMAXX) auf San Marino.