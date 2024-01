Enke-Stiftung verleiht Mental-Health-Award

Zum ersten Mal verleiht die Robert-Enke-Stiftung in diesem Jahr den Mental Health Awareness Award. Im Rahmen einer Festveranstaltung am 24. August 2024 in Hannover anlässlich des 47. Geburtstages von Robert Enke werden zwei Personen mit dem neuen Preis ausgezeichnet. Darüber hinaus wird mit dem Mental-Health-Award auch eine Einzelperson oder ein Verein ausgezeichnet.

"Es ist der Wunsch der Robert-Enke-Stiftung, insbesondere im Jahr des 15. Todestages meines Mannes, zwei Menschen zu würdigen, welche über ihr persönliches Engagement und ihren Mut das Verständnis über die Krankheit Depression seither verbessert haben", sagt die Stiftungsvorsitzende Teresa Enke. "Zudem soll der Award ein Anreiz dafür sein, der Aufklärung über Depressionen eine noch stärkere Bedeutung zu geben. Dies lehrt uns die aktuelle Zeit tagtäglich. Ich freue mich auf viele Einsendungen."

Bis zum 31. März 2024 bewerben

In der Kategorie "Social Aid" solle eine Person ausgezeichnet werden, die sich ehrenamtlich für Menschen mit Depressionen in besonderem Maße eingesetzt hat. Für diese Kategorie läuft ab sofort und bis zum 31. März eine Bewerbungsphase. Vorschläge für die Auswahl eines Preisträgers in der Kategorie "Social Aid" können mit schriftlicher Begründung (maximal drei Seiten) bei der Robert-Enke-Stiftung per E-Mail oder Post eingereicht werden.

In der Kategorie "Public Life" wird eine Person des öffentlichen Lebens geehrt, die sich für die Aufklärung von Depressionen verdient gemacht hat. Die Person wird von Teresa Enke und dem Stiftungsvorstand ernannt.

Die Preisträger erhalten jeweils einen Förderbetrag in Höhe von 15.000 Euro, welchen sie einer freigewählten Einrichtung weiterleiten können, die sich mit einem Projekt der Erforschung, Behandlung oder Aufklärung von Depression widmet.