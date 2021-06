Enke-Stiftung startet neues Talkformat

Aufmerksamkeit schaffen für mentale Gesundheit: Das ist eines der Ziele der Robert-Enke-Stiftung, die hierzu ein neues Talkformat startet: Unter dem Titel "Impression/Depression – der Talk der Robert-Enke-Stiftung" läuft am kommenden Montag (28. Juni) ab 19 Uhr die erste Sendung live auf YouTube. Das Format soll mehr Aufmerksamkeit und Präsenz für die Themen Depression und mentale Gesundheit in der Gesellschaft schaffen und dabei durchaus unterhalten und Mut machen. Unterstützt wird das Format durch die DFB-Akademie.

Teresa Enke, die Vorstandsvorsitzende der Robert-Enke-Stiftung, wird gemeinsam mit Moderator Thorsten Hermes (TheNextWe.com und DFB-Akademie) regelmäßig spannende Gäste begrüßen. In der Premierensendung ist die deutsche Singer/Songwriterin Lotte zu Gast, der mentale Gesundheit und Traumaverarbeitung besonders am Herzen liegen. Bekannt wurde die Musikerin 2019 durch ihren gemeinsamen Song mit Max Giesinger "Auf das, was da noch kommt".

Zum neuen Angebot der Stiftung erklärt Teresa Enke: "Mit unserem neuen Format wollen wir das Thema mentale Gesundheit weiter raus aus der Tabu-Ecke holen. Ich freue mich auf tolle Gäste, die uns erzählen werden, wie sie sich zu diesem wichtigen Thema engagieren und hoffe, dass wir damit auch Menschen Mut machen und für mehr Aufklärung und Offenheit im Umgang mit Depressionen und mentaler Gesundheit sorgen können."