Enke-Stiftung baut Angebot im Kampf gegen Depression aus

Anlässlich des 46. Geburtstags ihres Namensgebers präsentiert die Robert-Enke-Stiftung ihr erweitertes Angebot, um noch mehr Menschen zielgerichtet beim Thema Depression zu unterstützen. Dabei setzt die Stiftung auf einen plakativen Auftritt, der den Anforderungen im Digitalzeitalter gerecht wird.

"Seit der Gründung der Stiftung vor 13 Jahren haben sich die Herausforderungen und Anforderungen – dazu gehören die Folgen der Corona-Pandemie und das Social-Media-Zeitalter – stark geändert", erklärt Teresa Enke, Vorstandsvorsitzende der Robert-Enke-Stiftung. "Deswegen wollen wir nicht nur im Umfeld des Sports eine Anlaufstelle beim Thema Depression und Mental Health sein, sondern auch darüber hinaus Menschen erreichen."

Teil des weiterentwickelten Auftritts sind angepasste und zusätzliche Angebote, ein neuer Kommunikationsauftritt, ein Mental Health Awareness Award und der Stiftungsleitsatz "Wir halten das Leben fest."

Stiftung verleiht erstmals Mental Health Awareness Award

In mehr als zehn Jahren hat die Stiftung dank zahlreicher Unterstützer bereits unzähligen Menschen und ihren Angehörigen im Kampf gegen Depression helfen können. Diese Erfahrungen, Erfolge und Expertise möchte die Stiftung nun noch mehr Menschen zuteilwerden lassen. Eine zeitgemäße und einfache Kommunikation auf Augenhöhe ist dafür die Grundlage. Aus diesem Grund hat die Stiftung ihren Kommunikationsauftritt erneuert, um einen schnelleren und digitalen Austausch mit Betroffenen und Angehörigen zu ermöglichen. Dazu gehören auch der neue Webauftritt sowie die Logo-Weiterentwicklung, um den vielfältigen Bedürfnissen in der analogen und digitalen Welt gerecht zu werden. Das Foto von Robert und Laura Enke wird dabei von der Wortmarke gelöst, um es in Zukunft noch stärker und größer abbilden zu können, während die Logo-Evolution zukünftig auch bei kleinsten Anwendungen zum Einsatz kommen kann.

Zum ersten Mal verleiht die Stiftung darüber hinaus im folgenden Jahr den Mental Health Awareness Award. Im Rahmen einer Festveranstaltung am 24. August 2024 anlässlich des Geburtstages von Robert Enke erhalten zwei Personen den Preis. In der Kategorie "Public Life" wird eine Person des öffentlichen Lebens geehrt, die sich für die Aufklärung von psychischen Erkrankungen, im Speziellen der Depression, verdient gemacht hat. Durch ihr Wirken hat sie neue Maßstäbe in der Öffentlichkeit oder Gesellschaft gesetzt. Die zweite Kategorie "Social Aid" zeichnet eine Person aus, die sich ehrenamtlich für Menschen mit Depressionen in besonderem Maße eingesetzt hat.

Weitere Informationen rund um den neuen Kommunikationsauftritt gibt es auf der Homepage unter www.robert-enke-stiftung.de oder auf den Kanälen der Stiftung in den sozialen Netzwerken.

[dfb]